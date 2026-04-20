        Edirne Haberleri Trakya Üniversitesinde Eczacılık Zirvesi gerçekleştirildi

        Trakya Üniversitesinde Eczacılık Zirvesi gerçekleştirildi

        Trakya Üniversitesinde "TEZ 26 Trakya Eczacılık Zirvesi" düzenlendi.

        Giriş: 20.04.2026 - 11:09
        Trakya Üniversitesinde Eczacılık Zirvesi gerçekleştirildi

        Trakya Üniversitesinde "TEZ 26 Trakya Eczacılık Zirvesi" düzenlendi.

        Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Trakya Üniversitesi Akılcı İlaç ve Eczacılık Topluluğu tarafından bu yıl ilki düzenlenen zirve, Türkan Sabancı Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi.

        Açılış programında konuşan Rektör Prof. Dr. Mustafa Hatipler, eczacılık mesleğinin sağlık sisteminde kritik öneme sahip olduğunu vurguladı.

        Üniversite olarak öğrencilerin mesleki gelişimlerini destekleyen bu tür organizasyonlara büyük önem verdiklerini ifade eden Hatipler, zirvenin genç eczacı adaylarının vizyonunu geliştirecek nitelikte olduğunu belirterek gelenekselleşerek devam etmesini temenni etti.

        Etkinliğin açılış programına Rektör Yardımcısı ve Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sedat Üstündağ, Eczacılık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Elvan Bakar, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

        Gün boyu süren zirve kapsamında, Prof. Dr. Şule Apikoğlu “Klinik Eczacılıkta Bir Kariyerin Anatomisi”, eczacı Şule Dilek Yağcı Tüysüz “Mesleğe Hizmet Yolculuğu”, Dr. eczacı Ferruh Karamangil “Diplomanız Yetmeyecek: Eczacılığın Skill-Based Geleceği”, eczacı Özlem Demir “Sınırlı Olmayan Eczacılık” ve eczacı diyetisyen İnci Bulut ise “Besin ve İlaç Etkileşimleri” konularında sunumlar gerçekleştirdi.

        Akademik oturumların yanı sıra Duygu Ar, Dr. Öğr. Üyesi Gökben Şahin ve Özlem Kaşıkoğlu’nun yürütücülüğünde düzenlenen atölye çalışmalarıyla zenginleşen etkinlik, kapanış oturumuyla sona erdi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

