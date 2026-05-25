Elazığ Valisi Hatipoğlu, kapakları açılan Keban Barajı'nda su tahliyesini inceledi
Giriş: 25.05.2026 - 11:04 Güncelleme:
Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu, kapakları açılan Keban Barajı ve Hidroelektrik Santrali'nde (HES) devam eden su tahliyesini inceledi.
Vali Hatipoğlu, Keban ilçesinde bulunan ve 7 yıl aradan sonra 11 Mayıs'ta açılan 6 kapaktan su tahliyesi başlatılan barajı ziyaret etti.
Hatipoğlu, Keban Kaymakamı Furkan Atalık, DSİ 9. Bölge Müdürü Ömer Açıkgöz ile Keban Barajı ve HES İşletme Müdürü Bekir Kaya'dan tahliye işlemi hakkında bilgi aldı.
