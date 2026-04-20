Erzincan'daki Ters Lale Koleksiyon Bahçesi botanik turizmine hazırlanıyor

KEMAL ÖZDEMİR - Erzincan Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü bünyesinde oluşturulan Ters Lale Koleksiyon Bahçesi, sahip olduğu zengin tür çeşitliliği, endemik bitkileri ve yürütülen bilimsel çalışmalar sayesinde hem ziyaretçilerin hem de bilim insanlarının ilgisini çekiyor.



Enstitüde yürütülen "Türkiye Ters Lale Türlerinde Çeşit Geliştirme ve Yeni Çeşitlerin Sektöre Kazandırılması Projesi" kapsamında, doğada yetişen süs bitkilerinin tescillenmesi ve korunmasına yönelik çalışmalar sürdürülüyor.



Ziraat mühendislerinin yaklaşık 20 yıldır devam eden çalışmaları sonucunda, "Vuslat", "Aslay", "Doğu Güneşi" ve "Meftun" isimli dört ters lale türü tescillenerek süs bitkileri sektörüne kazandırıldı.



Baharın habercisi olarak bilinen ters lalelerin yanı sıra çok sayıda endemik bitkiyi barındıran koleksiyon bahçesi, yurt içi ve dışından gelen bilim insanlarına araştırma imkanı sunarken, doğaseverler için de önemli bir botanik turizm noktası haline geldi.



- "Burada 100'e yakın geofit ve 38 ters lale türünü görebiliyorlar"



Enstitüde proje sorumlusu ziraat mühendisi Meral Aslay, AA muhabirine, yapılan bilimsel çalışmalar ve yayımlanan akademik yayınlarla merkezin son yıllarda botanik turizmi açısından öne çıktığını söyledi.



Başlangıçta üretim ve ıslah çalışmalarına odaklandıklarını ifade eden Aslay, zamanla sosyal ve bilimsel katkı sağlayan bir yapıya dönüştüklerini belirtti.



Aslay, bahçede ziyaretçilerin kısa sürede çok sayıda bitki türünü bir arada görebildiğine dikkati çekerek, "Doğada bir bitkiyi görebilmeniz için 3-4 saat yürüyüş yapmanız lazım, o da tüm türleri değil. Bir tek türü görebilmeleri için büyük bir emek harcıyorlar. Ama buraya geldikleri zaman 100'e yakın geofit ve 38 ters lale türünü görebiliyorlar. Bunun yanı sıra hiçbir yerde göremeyecekleri, deneyimleyemeyecekleri burada geliştirdiğimiz melez türlerimizi de görebilme şansına sahipler. Yani geldikleri zaman birçok bitki türü ve çeşidi aynı anda bahçemizde gezip görebilirler." dedi.



- "Türkiye'de ters lale konusunda tek koleksiyon bahçeyiz"



Artan ilgiyle birlikte koleksiyon bahçesinin geliştirilmesine yönelik projeler yürüttüklerini, alanı botanik bahçe konseptine dönüştürmeyi hedeflediklerini ifade eden Aslay, şöyle devam etti:



"Türkiye'de ters lale konusunda tek koleksiyon bahçeyiz. Birçok endemik bitki türünün yanı sıra insanlar hayatlarında ilk kez görebilecekleri ters lale türlerini de burada barındırıyoruz. Botanik bahçe konseptimiz gerçekleştiğinde, Türkiye'ye özgü birçok endemik bitkiyi burada görebilme şansına sahip olabilecekler."



Her yıl belirli sayıda yabancı ziyaretçiyi ağırladıklarını aktaran Aslay, özellikle yurt dışından gelen bilim insanları ve doğaseverlerin bahçeye yoğun ilgi gösterdiğini ancak mevcut fiziki şartların geliştirilmesiyle bu ilginin daha da artırılabileceğini kaydetti.



Aslay, bahçenin mevcut haliyle dahi botanik turizmine önemli katkı sunduğunu ve yapılacak projelerle Erzincan'ın bu alanda daha güçlü bir konuma ulaşacağını ise sözlerine ekledi.

