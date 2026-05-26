Erzurum'un deprem kuşağındaki Aşkale ilçesinde kentsel dönüşüm seferberliği başlatıldı

TEVHİD FURKAN NEHRİ - Erzurum'un deprem riski yüksek ilçelerinden, 2004'te 5,1 ve 5,3 büyüklüğündeki depremlerde 10 kişinin hayatını kaybettiği Aşkale'de, olası afetlere karşı güvenli yaşam alanları oluşturulması amacıyla kentsel dönüşüm çalışmaları başlatıldı.



Yaklaşık 20 bin nüfusun yaşadığı Aşkale, 2004 yılında meydana gelen 5,1 ve 5,3 büyüklüğündeki depremlerde hasar aldı, 10 kişi hayatını kaybetti, 87 kişi yaralandı.



Kuzey Anadolu Fay Hattı'nın aktif kollarından etkilenen, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerden de "hissedilen sarsıntı" düzeyinde etkilenen ilçede, Erzurum Büyükşehir Belediyesi ve Aşkale Belediyesi tarafından kentsel dönüşüm çalışmaları başlatıldı.



Yürütülen çalışmalar kapsamında eski ve riskli yapıların yerine depreme dayanıklı konutların yapılması hedefleniyor.



Aşkale Belediye Başkanı Şenol Polat, AA muhabirine, ilçenin deprem riski taşıdığını belirterek, "Aşkale deprem bölgesi. 2004 yılında da biz bunun acısını yaşadık. Hem ilçe merkezimizde hem de mahallelerimizde yıkımlar oldu. Son olarak Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde de etkilendik." dedi.



- "Şehrin yeniden yapılması konusunda planlama yaptık"



Yaşanan etkilerin önüne geçmek istediklerini işaret eden Polat, Büyükşehir Belediyesi ile büyük bir çalışma başlatıldığını aktardı.



Polat, şunları kaydetti:



"Amacımız hem doğal afetlerden olabilecek olumsuz durumları engellemek hem de ilçemize güzel bir şehir statüsü kazandırmaktır. İlçemizi yeniden yapmayı planlıyoruz. Çalışmalarımız etap etap gerçekleşecek. İlk etap olarak Çarşı Mahallemizde 50 dönüm alanda çalışmalara başladık. İlk etabın ilk ayağı tamamlandı.



Artık ikinci safhaya geçildi. 400 yeni konut inşa ediyoruz. Vatandaşımızı mağdur etmeden çalışmaları yürütüyoruz. Hem 6 Şubat depremleri, hem 2004 yılında ilçemizde meydana gelen depremler bu işin öncelik olduğunu bize hissettirdi. Bu bağlamda da şehrin yeniden yapılması konusunda planlama yaptık."



Çalışmaların tüm ilçeyi kapsayacağını işaret eden Polat, "Aşkale'nin hemen hemen hepsini kentsel dönüşüm kapsamın sokmayı planlıyoruz." diye konuştu.



Polat, şöyle devam etti:



"Çalışmalarımızla yeni binaların tamamı 2018 deprem yönetmeliğine uygun olarak yapılıyor. Burada '30 yıldır demirciyim bu güne kadar böyle demir atılmadı' diyen ustalarımız var. Çok sağlam şekilde inşa ediyoruz. Vatandaşlarımızın güvenle oturacağı evler için çalışıyoruz."

