        Anadolu Üniversitesi İletişim Buluşmaları Programı düzenlendi

        Anadolu Üniversitesi İletişim Buluşmaları Programı düzenlendi

        Basın İlan Kurumu (BİK) Genel Müdürü Abdulkadir Çay, Anadolu Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesi tarafından düzenlenen İletişim Buluşmaları Programı'na katıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.04.2026 - 18:01 Güncelleme:
        Anadolu Üniversitesi İletişim Buluşmaları Programı düzenlendi

        Basın İlan Kurumu (BİK) Genel Müdürü Abdulkadir Çay, Anadolu Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesi tarafından düzenlenen İletişim Buluşmaları Programı'na katıldı.

        Çay, Anadolu Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesi Şener Şen Kültür Salonu'nda gerçekleştirilen programda, etkinliğin öğrenciyi ve akademide üretilen bilgiyle pratiği bir araya getirmesi dolayısıyla çok kıymetli olduğunu söyledi.

        Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı (SETA) bünyesinde çalıştığı süreçte yapmış olduğu raporlama, araştırma sürecinde yapılan çalışmaları da benzer şekilde hayata geçirmeye çalıştığını belirten Çay, "Fazlasıyla medyatik bilgi, bazen pratiği farklı yollara sevk edebiliyordu ya da fazlasıyla akademik kalan bilgi de bazen pratiğe dönüşme noktasında kullanışlı bilgi olmak ve oradan strateji üretmek anlamında zorluklar ortaya koyabiliyordu." dedi.

        Çay, yerel medyayla akademi işbirliğini geliştirmek adına üniversitelerle protokoller imzaladıklarını ifade ederek, "Bugün Anadolu Üniversitesi ile bir yenisini imzaladık. Hayırlı olmasını diliyorum. Bölge müdürlüklerimizin sahada hem yerel basınla daha fazla temas etmesi hem de üniversitelerle köprü vazifesini icra etmesi noktasında daha fazla dışa dönük faaliyetler icra etmeye gayret edeceğiz." ifadelerini kullandı.

        - "Kurumumuz, Türk basınının hem hafızası hem de geleceğe açılan kapısıdır"

        Kurumun tarihsel gelişimi ve kuruluş felsefesi üzerine bir sunum gerçekleştiren Çay, BİK'in medya sektöründeki iki temel fonksiyonuna dikkati çekti.

        BİK'in sadece resmi ilan dağıtan bir yapı olmadığını vurgulayan Çay, şöyle devam etti:

        "Birinci rolümüz, mesleki standartların oluşturulması ve korunmasıdır. Basın İlan Kurumu, basının belirli bir nitelik düzeyinde kalmasını sağlayan denetleyici ve düzenleyici bir otoritedir. Bu, habercilik kalitesinin korunması açısından kritiktir. İkinci rolümüz ise rehberliktir. Eğitimler, teknik destekler ve mevzuat düzenlemeleriyle medya kuruluşlarımızın elinden tutuyoruz. Kurumumuz, Türk basınının hem hafızası hem de geleceğe açılan kapısıdır."

        - "Teknoloji değişecektir, dönüşecektir ama gazetecilik meslek olarak kalacaktır"

        "Teknoloji bir araçtır, gazetecilikse bir meslektir." diyen Çay, şunları kaydetti:

        "Teknoloji değişecektir, dönüşecektir ama gazetecilik bir meslek olarak kalmaya devam edecektir. Bunu unutmamak lazım. Bazen belki yapay zekanın ve dijital dönüşümün neye yol açacağına dair kaygılar hepimizde etki edebiliyor ama bu mesleğin var olacağını, farklı teknolojik gelişmelere ayak uydurarak var olmaya devam edeceğini düşünüyoruz. Yapay zeka araçları, tüm alanları değiştirip dönüştürdüğü gibi medya sektöründe, gazeteciliği ve haberciliği de dönüştürüyor. Gazetecinin rolü artık, haber ve bilgi üretmekten bilgiyi doğrulamaya ve yorumlamaya doğru evriliyor. Burada gazetecinin değişen rolünün kısa bir özeti."

        Çay, kurumun yeni dönem stratejileri kapsamında bölge müdürlüklerinin yerel basın ve üniversitelerle daha yakın temas kurmasını arzu ettiklerini, İstanbul ve diğer illerde dışa dönük faaliyetlerin artarak devam edeceğini belirtti.

        Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Adıgüzel ise konvansiyonel medyanın daraldığı ve reklam paylarının azaldığı dönemde, haberciliğin geleceğini konuşmanın kritik önemde olduğuna dikkati çekerek, BİK Genel Müdürü Abdulkadir Çay'ın katılımının öğrenciler ve yerel sektör için bir yol haritası niteliği taşıdığını bildirdi.

        Program kapsamında Anadolu Üniversitesi ile Basın İlan Kurumu arasında imzalanan protokole değinen Adıgüzel, "Bu işbirliği protokolü, hem sektörel kapasitenin geliştirilmesi hem de öğrencilerimizin staj imkanlarının artırılması noktasında atılmış önemli bir adımdır." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

