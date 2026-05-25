Eskişehir Kültür Yolu Festivali sona erdi

Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen Eskişehir Kültür Yolu Festivali, 9 gün süren etkinliklerin ardından tamamlandı.



Festivalin basın ofisinden yapılan açıklamaya göre, Eskişehir, konserlerden geleneksel sanat atölyelerine, deneyim odaklı etkinliklerden çocuk programlarına uzanan kapsamlı festival içeriğiyle kültür ve sanat dolu günlere ev sahipliği yaptı.



Festival kapsamında ziyaretçilerle buluşan "EtnoTır", geleneksel sporlar, oyunlar ve kültürel değerleri deneyim odaklı etkinliklerle tanıttı.



Okçuluk, mangala ve mas güreşi gibi deneyim alanlarının yanı sıra ebru ve ıhlamur baskı atölyeleri ziyaretçilerden ilgi gördü.



Çömlek atölyesinde ise katılımcılar, Anadolu'nun en eski zanaatlarından çömlekçiliğin üretim süreçlerini yakından tanıma fırsatı buldu. Çamurun şekillendirilmesinden pişirme aşamasına uzanan uygulamalı anlatımlarda, çömlek yapımında kullanılan temel teknikler ziyaretçilerle paylaşıldı.



Lüle taşı atölyesinde, Eskişehir'in simgelerinden lüle taşının işlenme süreci tanıtıldı. "Sepiolit minerali" olarak bilinen lüle taşının yumuşak yapısı sayesinde kolay işlenebildiği, kuruduktan sonra ise dayanıklı bir forma dönüştüğü katılımcılara aktarıldı.



Uygulamalı içeriklerle gerçekleştirilen atölyede, geleneksel işçilik teknikleri ziyaretçiler tarafından ilgiyle takip edildi.



Festival boyunca Dede Korkut Parkı'nda kurulan "Çocuk Köyü", oyun, sanat ve keşif odaklı etkinlikleriyle çocukların ilgi gösterdiği alanlardan biri oldu.



Atölye çalışmaları, sahne gösterileri ve oyun alanlarıyla hazırlanan etkinlik programı, ailelerden de ilgi gördü.



Çocuklar etkinlikler aracılığıyla hem eğlenceli vakit geçirdi hem de sosyal etkileşimlerini ve kültürel farkındalıklarını geliştirmeye yönelik içeriklerle buluştu.



Festival boyunca Eskişehir'in farklı noktalarında gerçekleştirilen konserler, sergiler, atölyeler, sahne sanatları etkinlikleri ve çocuk programları, her yaş grubundan ziyaretçiyi kültür ve sanatla buluşturdu.



Geleneksel sanatlardan çağdaş sahne performanslarına uzanan geniş etkinlik yelpazesiyle festival, kentte kültür ve sanatın farklı alanlarını bir araya getiren kapsamlı bir organizasyon olarak tamamlandı.

