        Haberler Yerel Haberler Eskişehir Haberleri Eskişehir'de bir daireden 5 kamyon çöp çıkarıldı

        Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde bir binadaki daireden belediye ekiplerince 5 kamyon çöp çıkarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.05.2026 - 11:53 Güncelleme:
        İstiklal Mahallesi sakinleri, Mustafa Kemal Atatürk Caddesi'ndeki bir apartman dairesinden kötü kokular geldiği yönünde Odunpazarı Belediyesine ihbarda bulundu.

        İhbar üzerine birçok kez adrese giden zabıta ekipleri, kapının açılmaması üzerine yaptıkları incelemelerde, apartman genelinde koku ve haşere oluşumu tespit etti.

        Ev sahibine ve ikamet eden kişiye ulaşılamayınca Odunpazarı İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun kararı doğrultusunda yasal süreç başlatıldı.

        Belediye Hukuk İşleri Müdürlüğünün başvurusu sonucu, Odunpazarı 2. Sulh Ceza Hakimliğince konuta giriş izni verildi.

        Mahkeme kararının ardından belediye ekipleri, eve girerek kapsamlı temizlik çalışması gerçekleştirdi. Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, evden 5 kamyon dolusu çöp çıkardı.

        Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri de dairede ilaçlama ve dezenfeksiyon gerçekleştirdi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Togg’dan Çinliler ile iş birliği hamlesi
        Kızına istismar edilen kadın ifade sırasında fenalaştı, hayatını kaybetti
        "İran-ABD anlaşması yakın" iddiasına yalanlama
        WP: İran ABD'nin açıkladığından çok daha fazla hedefi vurdu
        İran Savaşı, Asya kıtasını daha çok Çin'e bağlıyor
        Evinde ölü bulundu
        Aziz Yıldırım bir kez daha sahnede!
        Korkunç kazada yaşlı çift öldü!
        Kenan Yıldız'a Real Madrid kancası!
        Tartışma dudak okuyucuların radarında
        Apple bu modeli kullanan iPhone sahiplerine tazminat ödeyebilir
        Adana'da akıllara kazınan sahne gerçek oldu
        Bu kasabada nüfusun yüzde 60’ı yer altında yaşıyor
        “Hedef domates eken vatandaş değil, kaçak havuzlu villa”
        Alcatraz’dan kaçan üç mahkûmun akıbeti hâlâ bilinmiyor
        Ergin Ataman çılgına döndü!
        Borçlara yapılandırma yerine tecil
        Caretta carettalara "kırmızı ışık"
        Eski sevgilisini övdü
        "Yanlışı kınamak hakkım"

