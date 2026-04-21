Eskişehir'de çocuklar uçurtma şenliğinde buluştu

Eskişehir'de Karatepe Köyü Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğince 23 Nisan Çocuk Uçurtma Şenliği düzenlendi.



Odunpazarı ilçesine bağlı Karatepe Mahallesi'nde düzenlenen şenliğe aileleriyle birlikte çok sayıda çocuk katıldı.



Çeşitli ikramlarda bulunulan şenlikte çocuklar renkli uçurtmaları gökyüzünde dalgalandırdı.



Karatepe Köyü Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı İhsan Ersoy, yaptığı konuşmada, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın coşkusunu uçurtma şenliğiyle taçlandırdıklarını kaydetti.



Çocukların uçurtmalarını gökyüzüyle buluşturduğunu belirten Ersoy, şöyle konuştu:



"Bu şenlikle çocuklarımızın hikayelerine güzel bir anı bıraktık. Gözümüzden bile sakındığımız çocuklarımızın dijitalleşen dünyada sosyal medya içinde yalnızlaşmasına bir tepki olması adına böyle bir etkinlik düzenledik. Ailelerimizle uçurtmalarımızı neşe içinde uçurduk. Geleneksel hale getirmeyi düşündüğümüz etkinliğe katılan halkımıza ve emek veren yönetici arkadaşlarıma, kadın kollarımıza teşekkür ediyorum."

