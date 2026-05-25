THK Eskişehir Şube Başkanı Çalışkan, kurban derisi bağışı çağrısında bulundu

Türk Hava Kurumu (THK) Eskişehir Şube Başkanı Gökhan Çalışkan, vatandaşlara kurban derisi bağışı yapmaları çağrısında bulundu.



Çalışkan, yaptığı yazılı açıklamada, "Sabiha Gökçen'lerin yetişmesine vesile olun." ifadesini kullanarak, THK'ya yapılan kurban derisi bağışlarının yalnızca bir destek değil aynı zamanda ülkenin havacılık geleceğine yapılan anlamlı bir yatırım olduğunu belirtti.





Vatandaşların vereceği her bağışın gökyüzüne tutkuyla bakan bir gencin eğitimine, hayallerine ve yarınlarına umut olacağını vurgulayan Çalışan, şunları kaydetti:



"Belki bugün yapılacak küçük bir katkı, yarının yeni Sabiha Gökçen'lerinin yetişmesine vesile olacaktır. Gelin, milli havacılığımıza birlikte destek olalım. Gençlerimizin hayallerine kanat olalım."

