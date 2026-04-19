Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Gaziantep'te çöken metruk bir evin molozlarının kapattığı yan binadaki 2 kişi kurtarıldı

        Gaziantep'te çöken metruk bir evin molozlarının kapattığı yan binadaki 2 kişi kurtarıldı

        Gaziantep'in Nizip ilçesinde tek katlı evin çökmesi sonucu yan binada mahsur kalan 2 kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.04.2026 - 13:40 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Gaziantep'te çöken metruk bir evin molozlarının kapattığı yan binadaki 2 kişi kurtarıldı

        Gaziantep'in Nizip ilçesinde tek katlı evin çökmesi sonucu yan binada mahsur kalan 2 kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

        Pazarcami Mahallesi Çay Sokak'ta bir süredir kullanılmadığı öğrenilen müstakil ev, bölgede etkili olan sağanak nedeniyle çöktü.

        İhbar üzerine olay yerine AFAD, itfaiye, polis, sağlık ve zabıta ekipleri sevk edildi. Sokağı araç ve yaya trafiğine kapatan ekipler güvenlik önlemi aldı.

        AFAD ekipleri, enkazda yaptığı arama tarama çalışması sonucunda ev ve çevresinde kimsenin bulunmadığını belirledi.

        Öte yandan, çöken yapıdan yayılan molozların bitişikteki evin girişini kapatması sonucu içeride mahsur kalan 2 kişi, itfaiye ekiplerince bulundukları yerden çıkarıldı.

        Belediye ekiplerinin enkaz kaldırma çalışmaları sürerken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

