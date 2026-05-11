Gaziantep'te devrilen tırın sürücüsü yaralandı

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde devrilen tırın sürücüsü yaralandı. A.Ö. (35) idaresindeki 33 DDD 56 plakalı tır, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu Çakmak Mahallesi mevkisinde kontrolden çıkarak devrildi. Kazada hafif yaralanan sürücü, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Nurdağı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza nedeniyle otoyolda ulaşım bir süre kontrollü sağlandı.

