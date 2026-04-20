        İşitme engelli ailesini taklit eden çocuk eğitimle konuşmaya başladı

        İşitme engelli ailesini taklit eden çocuk eğitimle konuşmaya başladı

        BEYZA NUR ERYILMAZ - İşitme engelli ebeveynlerin işiten çocuğu (CODA) olarak dünyaya gelen 6 yaşındaki Halil Burak Zengin, aldığı eğitimle konuşma becerisi kazanarak sosyal hayata uyum sağladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.04.2026 - 11:12 Güncelleme:
        İşitme engelli anne ve babanın çocuğu olarak 2020'de doğan Halil Burak, aile içinde işaret dili ağırlıklı iletişim nedeniyle sözlü dil gelişiminde gecikme yaşadı.

        Oğlunun kendilerini model alarak sözlü iletişim kurmadığını fark eden anne Süreyya Vildan Bozkurt, onu Büyükşehir Belediyesince yürütülen "Çocuğuma Göz Kulak Olur Musun" projesi kapsamında Engelsiz Yaşam Merkezi'nde faaliyet gösteren Coda-Coba Çocuk Eğitim Merkezi'ne götürdü.

        Merkezde yaklaşık 1,5 yıl eğitim alan Halil Burak, konuşma becerisini geliştirmenin yanı sıra sosyal iletişimde de önemli ilerleme kaydetti.

        Eğitim sürecinin ardından konuşmaya başlayan Halil Burak, günlük yaşamda ailesiyle iletişim kurulmasına da destek olmaya başladı.

        Anne Süreyya Vildan Bozkurt, işaret diliyle AA muhabirine, oğlunun gelişiminden büyük mutluluk duyduğunu belirtti.

        İletişimde yaşadıkları zorluklara dikkati çeken Bozkurt, "Çocuğumun sağlıklı ve konuşabiliyor olması benim için çok önemli. Sosyal hayatta iletişim kurarken zorlanıyoruz. Bu nedenle onun bize yardımcı olabileceğini bilmek bizi çok mutlu etti. Eğitim süreci bizim için büyük bir fırsat oldu." dedi.

        Oğlunun eğitimin ilk dönemlerinde zorlandığını ifade eden Bozkurt, "Daha önce kendini ifade edemediği için sinirlenip ağlıyordu. Şimdi ise kendini anlatabiliyor, bize yardımcı oluyor ve çevresine merakla yaklaşıyor." diye konuştu.

        Halil Burak ise merkezde arkadaşlarıyla vakit geçirmekten mutlu olduğunu belirterek, "Arkadaşlarımla oyun oynuyoruz, etkinlikler yapıyoruz. Çok eğleniyorum." ifadesini kullandı.

        - "İlk geldiğinde neredeyse hiç konuşamıyordu"

        Coda-Coba Çocuk Eğitim Merkezi Birim Sorumlusu Beyza Coşkun, Halil Burak'ın gelişiminin olumlu yönde ilerlediğini ifade etti.

        Halil Burak'ın akranlarıyla iyi vakit geçirdiğini belirten Coşkun, şunları kaydetti:

        "İlk geldiğinde neredeyse hiç konuşamıyordu. Kelimeleri doğru telaffuz edemiyor, harfleri doğru çıkaramıyordu. Geldiğimiz noktada kendi akran seviyesinin gerektirdiği şekilde konuşuyor. Sosyal anlamda çok gelişti."

        Engelsiz Yaşam Merkezi Müdürü Yılmaz Kayalı da merkezin 2024'te faaliyete başladığını belirterek "Başlangıçta 32 öğrencimiz vardı, şu anda 26 öğrenciyle hizmet veriyoruz." bilgisini verdi.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        ABD-İran ateşkesinin bitmesine son iki gün!
        ABD-İran ateşkesinin bitmesine son iki gün!
        Lübnan'da Cumhurbaşkanlığı–Hizbullah hattında sessiz kriz büyüyor
        Lübnan'da Cumhurbaşkanlığı–Hizbullah hattında sessiz kriz büyüyor
        İran basını: ABD'ye ait savaş gemilerine saldırı düzenlendi
        İran basını: ABD'ye ait savaş gemilerine saldırı düzenlendi
        Deniz ablukaları geçmişte ne kadar etkili oldu?
        Deniz ablukaları geçmişte ne kadar etkili oldu?
        Arkadaşlarına saldırı yapacağını söylemiş
        Arkadaşlarına saldırı yapacağını söylemiş
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Türkiye 'En İyi Turizm Köyleri' listesinde 4 adaylık aldı
        Türkiye 'En İyi Turizm Köyleri' listesinde 4 adaylık aldı
        Zirvede fark 4! İşte kalan maçlar
        Zirvede fark 4! İşte kalan maçlar
        Bir garip emekli maaşı hikayesi!
        Bir garip emekli maaşı hikayesi!
        Fenerbahçe kupada sahne alıyor!
        Fenerbahçe kupada sahne alıyor!
        Gülistan'ın yakın arkadaşıydı... Rojvelat'ın ölümü şüpheli iddiası!
        Gülistan'ın yakın arkadaşıydı... Rojvelat'ın ölümü şüpheli iddiası!
        Koruma polisinin ifadesi çıktı!
        Koruma polisinin ifadesi çıktı!
        Sahnede 'estetik' itirafı
        Sahnede 'estetik' itirafı
        FC Basel'den Kanye West'e engel
        FC Basel'den Kanye West'e engel
        Togg'da otonom 3 sinyali!
        Togg'da otonom 3 sinyali!
        20-26 Nisan haftalık burç yorumları
        20-26 Nisan haftalık burç yorumları
        Yapay zeka bankacılığı çok hızlı değiştirecek
        Yapay zeka bankacılığı çok hızlı değiştirecek
        Düğün fotoğraflarını sildi
        Düğün fotoğraflarını sildi
        İstanbul'un gizli hazinesi!
        İstanbul'un gizli hazinesi!
        İkinci elde 'ekonomi' devri
        İkinci elde 'ekonomi' devri

        Benzer Haberler

        Gaziantep FK, Kayserispor maçının hazırlıklarını tamamladı
        Gaziantep FK, Kayserispor maçının hazırlıklarını tamamladı
        Gaziantep'te sağanak etkili oldu
        Gaziantep'te sağanak etkili oldu
        Gaziantep Kent Konseyi Başkanı Güzelbey, güven tazeledi
        Gaziantep Kent Konseyi Başkanı Güzelbey, güven tazeledi
        Gaziantep Kent Konseyi 6. Dönem 3. Genel Kurul toplantısı yapıldı Genel kur...
        Gaziantep Kent Konseyi 6. Dönem 3. Genel Kurul toplantısı yapıldı Genel kur...
        Tahmazoğlu vatandaşın yanında
        Tahmazoğlu vatandaşın yanında
        Araban eski günlerini arıyor Araban'da sokaklar her yağışların ardından bat...
        Araban eski günlerini arıyor Araban'da sokaklar her yağışların ardından bat...