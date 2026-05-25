        TAG Otoyolu'ndaki zincirleme trafik kazasında 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

        Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu'nda (TAG) tırın, yol kenarında arızalanan tır ve yardım etmek için duran otomobile çarpması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.05.2026 - 19:27 Güncelleme:
        H.K. (25) idaresindeki 73 ABH 289 tır, Nurdağı istikameti Narlı gişeleri mevkisinde arızalandı. Tırın arızalandığını gören 34 LH 0409 plakalı otomobil sürücüsü M.F.Ç, (29) yardım için durdu.

        Aynı yönde seyreden İ.K. yönetimindeki 01 AEB 552 plakalı tır, yol kenarındaki tır ve yardım için bekleyen otomobile çarptı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Yaralanan İ.K, M.F.Ç. ile H.K, ambulanslarla Kahramanmaraş Necip Fazıl Hastanesine kaldırıldı.

        Kazada ağır yaralanan H.K, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

