        Haberler Yerel Haberler Hakkari Haberleri Gönüllüler sınırın sıfır noktasında çocuklar için sahne aldı

        Gönüllüler sınırın sıfır noktasında çocuklar için sahne aldı

        SIRAÇ KARADENİZ - Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde çoğunluğu gönüllü öğretmenlerden oluşan tiyatro topluluğu, ilk oyununu Irak sınırındaki köylerde sahneleyerek çocukları tiyatroyla buluşturdu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.04.2026 - 11:46 Güncelleme:
        Gönüllüler sınırın sıfır noktasında çocuklar için sahne aldı

        SIRAÇ KARADENİZ - Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde çoğunluğu gönüllü öğretmenlerden oluşan tiyatro topluluğu, ilk oyununu Irak sınırındaki köylerde sahneleyerek çocukları tiyatroyla buluşturdu.


        Geçen yıl ilçeye atanan sınıf öğretmeni Zeynep Ağbayır'ın öncülüğünde, ilçedeki farklı okullarda görev yapan on öğretmen ve iki ilçe sakini, köy çocuklarını tiyatroyla tanıştırmak amacıyla İlçe Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü bünyesinde "Şemdinli Halk Eğitimi Merkezi Tiyatro Topluluğu"nu kurdu.

        Daha önce amatör olarak tiyatroyla uğraşan 12 kişilik grupta yer alanlar, mesai saatleri dışında bir araya gelerek sahneleyecekleri oyunların provalarını yapmaya başladı.

        Hazırlıklarını tamamlayan amatör tiyatrocular, Irak sınırındaki Derecik ilçesine bağlı Ortaklar ile Şemdinli ilçesine bağlı Tütünlü köylerinde kendi imkanlarıyla kurdukları sahnede "Seni Yaramaz Virüs" adlı oyununu sahneledi.

        İlk izleyicileri olan öğrencilere hediyeler de veren grup üyeleri, ilk kez tiyatro izlemenin heyecanını yaşayan çocuklara güzel bir gün yaşattı.

        - "Hedefimiz tiyatroyla hiç tanışmamış çocuklara ulaşmak"

        Sınıf öğretmeni Ağbayır, AA muhabirine, amaçlarının kırsal bölgelerde yaşayan çocukları tiyatroyla buluşturmak olduğunu söyledi.

        Sağlıklı yaşam konusunu doğrudan anlatmak yerine eğlenceli şekilde aktarmayı hedeflediklerini belirten Ağbayır, şunları kaydetti:

        "Geçen yıl Şemdinli'ye atandıktan sonra kurduğumuz 12 kişilik ekiple Şemdinli Halk Eğitimi Merkezi Tiyatro Topluluğu'nu kurduk. Çocukların hem öğrenip hem de keyifli vakit geçirmelerini istiyoruz. Hedefimiz tiyatroyla hiç tanışmamış çocuklara ulaşmak. Onların yüzündeki mutluluğu görmek bizim için en büyük motivasyon. Bu doğrultuda çalışmalarımızı sürdürerek daha fazla köye ulaşmayı planlıyoruz."

        - "Daha önce böyle bir etkinliğe katılmamıştım"

        8. sınıf öğrencisi Zehra İlçi ise ilk kez tiyatro oyunu izlediğini ifade ederek, "Çok güzel zaman geçirdik. Oyun hem eğlenceli hem de öğreticiydi. Daha önce böyle bir etkinliğe katılmamıştım. Köyümüze gelip bu gösteriyi sahneledikleri için çok mutlu olduk. Emeği geçen herkese teşekkür ederim." dedi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

