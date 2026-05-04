Hatay'da 37 düzensiz göçmen yakalandı

Hatay'ın Yayladağı ilçesinde yasa dışı yollarla yurda giren 37 yabancı uyruklu yakalandı. İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Yukarıpulluyazı Mahallesi'nde yapılan dron destekli denetimde bölgede şüpheli kişiler olduğu tespit edildi. Ekiplerin incelemesinde yurda yasa dışı yollarla girdikleri belirlenen 36 Suriye ve 1 Bangladeş uyruklu kişi gözaltına alındı. Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne götürüldü.

