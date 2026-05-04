        Hatay Haberleri Hatay'da 37 düzensiz göçmen yakalandı

        Hatay'ın Yayladağı ilçesinde yasa dışı yollarla yurda giren 37 yabancı uyruklu yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.05.2026 - 12:50 Güncelleme:
        İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Yukarıpulluyazı Mahallesi'nde yapılan dron destekli denetimde bölgede şüpheli kişiler olduğu tespit edildi.

        Ekiplerin incelemesinde yurda yasa dışı yollarla girdikleri belirlenen 36 Suriye ve 1 Bangladeş uyruklu kişi gözaltına alındı.

        Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne götürüldü.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

