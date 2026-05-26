        Hatay'da halı sahada kalp krizi geçiren kişi hayatını kaybetti

        Hatay'ın Dörtyol ilçesinde halı sahada futbol oynarken kalp krizi geçiren kişi, kaldırıldığı hastanede öldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.05.2026 - 10:46 Güncelleme:
        Özerli Mahalle'deki sahada 24 Mayıs'ta arkadaşlarıyla futbol oynayan 42 yaşındaki Osman Kaplankıran, fenalaşması nedeniyle yere düştü.

        Kaplankıran, ihbar üzerine sahaya sevk edilen 112 Acil Sağlık ekibince Dörtyol Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Kalp krizi geçirdiği belirlenen Kaplankıran, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Kaplankıran'ın cenazesi, Payas ilçesindeki Çağlalık Mezarlığı'na defnedildi.

        Osman Kaplankıran'ın futbol maçı sırasında fenalaşması halı sahanın güvenlik kamerasınca görüntülendi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

