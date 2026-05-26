Hatay'da iş yerinde uyuşturucu ele geçirilen zanlı tutuklandı

Hatay'ın İskenderun ilçesinde iş yerinde 5 bin 200 uyuşturucu hap ve 1500 gram sentetik uyuşturucu ele geçirilen zanlı tutuklandı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, İ.G'nin Cebike Mahallesi'ndeki iş yerinde arama yaptı. Adreste 5 bin 200 uyuşturucu hap, 1500 gram sentetik uyuşturucu, kurusıkı tabanca ve av tüfeği bulan ekipler, şüpheliyi gözaltına aldı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen İ.G. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

