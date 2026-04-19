Futbol: Trendyol 1. Lig
Stat:IğdırŞehir
Hakemler: Direnç Tonusluoğlu, Serdar Osman Akarsu, Oğuzhan Yazır
Alagöz Holding Iğdır FK: Muhammet Taha Tepe, Robin Yalçın, Wenderson Soares (Dk. 46 Alperen Selvi), Oğuz Kağan Güçtekin (Dk. 46 Florian Loshaj), Leandro Bacuna, Ryan Mendes (Dk. 67 Ahmet Emin Engin), Ali Kaan Güneren (Dk. 84 Ali Yaşar), Atakan Rıdvan Çankaya, Fode Koita (Dk. 46 Gianni Bruno), Gökcan Kaya, Güray Vural
Atko Grup Pendikspor: Deniz Dilmen, Vinko Soldo, Dorde Denic, Mallik Wilks (Dk. 64 Jonson), Hakan Yeşil, Hamza Yiğit Akman (Dk. 75 Erdem Gökçe), Rogerio Rosario, Bekir Karadeniz, Furkan Mehmet Doğan (Dk. 75 Nuno Sequeirra), Kitsiou (Dk. 90 Ahmet Karademir), Yiğit Fidan
Goller: Dk. 50 Alperen Selvi (Alagöz Holding Iğdır FK), Dk. 55 Dorde Denic (Atko Grup Pendikspor)
Sarı kartlar: Dk. 21 Wenderson Soares, Dk. 33 Oğuz Kağan Güçtekin, Dk. 48 Ali Kaan Güneren (Alagöz Holding Iğdır FK)
