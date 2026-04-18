        Haberler Yerel Haberler Iğdır Haberleri Iğdır'daki İspanyol bilim insanı Türkiye Doğa Koruma Ekolojisi ödülüne layık görüldü

        KuzeyDoğa Derneğinin, Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybeden derneğin kurucu üyelerinden Önder Cırık anısına düzenlediği "Türkiye Doğa Koruma Ekolojisi Ödülü"ne bu yıl İspanyol araştırmacı Juan Ramirez Roman layık görüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.04.2026 - 11:06 Güncelleme:
        Iğdır'ın Tuzluca ilçesine bağlı Yukarı Çıyrıklı köyünde yer alan Aras Kuş Araştırma ve Eğitim Merkezi'nde düzenlenen ödül töreninde, KuzeyDoğa Derneği Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Zati Vatansever, Aras Kuş Cenneti'ndeki kuş araştırma çalışmalarına gönüllü katılan ve ödüle layık görülen Roman'ın plaketini vererek tebrik etti.

        Roman, ödülünü alırken yaptığı konuşmada, "Buralarda geçirdiğim yıllar boyunca bana çok cömert davrandıkları için kendimi çok onurlu hissediyorum. KuzeyDoğa'nın ve buranın, bana verebileceğinden çok daha fazlasını verdiğini düşünüyorum. Bu yüzden derinden onur duyuyorum. Bence gerçekten ihtiyaç duyulan bir yerde harika işler yapıyorlar çünkü burada yapılacak çok şey var." dedi.

        Buradaki araştırmacıların görevlerini ciddiye alarak çalıştıklarını belirten Roman, "Çok farklı çalışmalara, çok fazla işe imkan tanıyorlar ancak bunu çok profesyonel bir şekilde ve harika bir ortamda yapıyorlar. KuzeyDoğa’daki tüm arkadaşlarıma tekrar teşekkür etmek istiyorum, burada kendimi evimde gibi hissetmemi sağladıkları için. Buradan çok uzakta geçirdiğim zamanlarda burayı ve burada tanıştığım insanları çok özlüyorum. Bu yüzden burada olmaktan çok mutluyum." diye konuştu.

        KuzeyDoğa Derneği Bilim Koordinatörü Emrah Çoban ise ödüle ilişkin şunları kaydetti:

        "(Ödülü) Uzun yıllardır Aras'taki kuşaklama çalışmalarımıza gönüllü olarak gelmiş, bize bilimsel olarak farklı alanlarda farklı tavsiyelerde bulunmuş sevgili Juan Ramirez'e vermeyi uygun bulduk. Juan da bunu kabul etti. Bundan dolayı da çok mutluyuz. Önder'in adını böyle bir ödülde yaşatmak bizim istediğimiz en önemli çalışmalardan bir tanesiydi. Umarım bunu uzun süre devam ettirebiliriz."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Iğdır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Iğdır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Gülistan Doku soruşturmasında 2 kişi daha tutuklandı!
        Gülistan Doku soruşturmasında 2 kişi daha tutuklandı!
        Onursal Adıgüzel gözaltına alındı
        Onursal Adıgüzel gözaltına alındı
        Pencereden atlayıp kurtulmuştu... "Kaçışınız yok" diyordu
        Pencereden atlayıp kurtulmuştu... "Kaçışınız yok" diyordu
        Şiddete meyilin 11 ciddi işareti!
        Şiddete meyilin 11 ciddi işareti!
        ABD'den Küba mesajı: "Beklenen gün yaklaşıyor"
        ABD'den Küba mesajı: "Beklenen gün yaklaşıyor"
        "Trump'ın o paylaşımı Netanyahu'yu şok etti"
        "Trump'ın o paylaşımı Netanyahu'yu şok etti"
        CNN: ABD-İran görüşmesi pazartesi
        CNN: ABD-İran görüşmesi pazartesi
        "Kendini imha etti"
        "Kendini imha etti"
        Türkiye'de kan kanserinde yeni dönem!
        Türkiye'de kan kanserinde yeni dönem!
        Okan Buruk kararını verdi!
        Okan Buruk kararını verdi!
        "Gümrük Birliği'nin güncellenmesini umuyoruz"
        "Gümrük Birliği'nin güncellenmesini umuyoruz"
        Son dakikadaki faul doğru mu?
        Son dakikadaki faul doğru mu?
        Daha 16 yaşındaydı... Kayıp ihbarı vardı! Feyza ölü bulundu!
        Daha 16 yaşındaydı... Kayıp ihbarı vardı! Feyza ölü bulundu!
        Cinayetin ardından estetik yaptırıp yüzünü değiştirdi!
        Cinayetin ardından estetik yaptırıp yüzünü değiştirdi!
        Borçlanma memuru EYT’li yapar mı?
        Borçlanma memuru EYT’li yapar mı?
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        "Bu dünyada yapacak çok bir şeyim kalmadı"
        "Bu dünyada yapacak çok bir şeyim kalmadı"
        Müge Oruçkaptan: Size ihanet etmeyecek olan tek şey işinizdir
        Müge Oruçkaptan: Size ihanet etmeyecek olan tek şey işinizdir
        8 zekâ türünden sizinki hangisi?
        8 zekâ türünden sizinki hangisi?
        4 il için 'turuncu' 18 kent için 'sarı' alarm! Şiddetli sağanak!
        4 il için 'turuncu' 18 kent için 'sarı' alarm! Şiddetli sağanak!

        Benzer Haberler

        Iğdır'da 10 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
        Iğdır'da 10 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
        Iğdır'da JASAT'tan operasyon: 10 yıl 8 ay hapis cezası bulunan şahıs yakala...
        Iğdır'da JASAT'tan operasyon: 10 yıl 8 ay hapis cezası bulunan şahıs yakala...
        Iğdır'da Kahramanmaraş ve Şanlıurfa'daki saldırılar için gıyabi cenaze nama...
        Iğdır'da Kahramanmaraş ve Şanlıurfa'daki saldırılar için gıyabi cenaze nama...
        Iğdır'da çiftçiler meyve ağaçlarını dumanlama yöntemi ile soğuktan korudu
        Iğdır'da çiftçiler meyve ağaçlarını dumanlama yöntemi ile soğuktan korudu
        Ağrı Dağı yeniden beyaza büründü
        Ağrı Dağı yeniden beyaza büründü
        Iğdır'da çiftçiler zirai dona karşı bahçelerinde nöbette
        Iğdır'da çiftçiler zirai dona karşı bahçelerinde nöbette