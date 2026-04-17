Iğdır'da 10 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

Iğdır'da hakkında 10 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, "uyuşturucu madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 10 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü F.E'nin yakalanması için çalışma başlattı. Kentteki bir adrese düzenlenen operasyonda yakalanan firari hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Iğdır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Iğdır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.