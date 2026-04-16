Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Iğdır'da çiftçiler zirai dona karşı bahçelerinde nöbette

        Iğdır'da çiftçiler zirai dona karşı bahçelerinde nöbette

        HÜSEYİN YILDIZ - Iğdır'da zirai don riski nedeniyle üreticiler, meyve ağaçlarını soğuktan korumak için gece boyunca bahçelerinde ateş yakıp nöbet tutuyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.04.2026 - 11:03 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kentte hava sıcaklıklarının ani düşüşüyle özellikle kayısı ve badem bahçelerinde don riski arttı.

        Meteoroloji ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün uyarıları üzerine üreticiler, bahçelerinde ateş yakarak dumanlama yöntemiyle ağaçlarını korumaya çalışıyor. Akşam saatlerinden itibaren bahçelerine giden çiftçiler, sabaha kadar nöbet tutuyor.


        Yüksek kesimlerde etkili olan kar ve rüzgar da üreticilerin mücadelesini zorlaştırıyor.

        - Gündüz hazırlık yapıyorlar, gece ateş yakıp sabahlıyorlar

        Yaycı köyünde kayısı üretimi yapan Kurban Yıldırım, AA muhabirine, hava sıcaklığının gece eksiyi göstermesi nedeniyle önlem aldıklarını söyledi.

        Bahçede nöbet tuttuklarını belirten Yıldırım, "Dağlarda kar var, rüzgar sert esiyor. Bahçemizi ve meyvemizi dondan korumak için ateş yaktık. Hem ot balyası hem de hayvan gübresi var. Gündüzden hazırlığımızı yaptık." dedi.

        Yukarı Çarıkçı köyünde badem üreten Nurettin Turan da ağaçlarını dondan korumak için mücadele verdiğini anlatarak, "İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün verdiği don uyarısından dolayı önlemlerimizi almaya çalışıyoruz. Dünden beri ot balyalarını bahçelerimize koyduk. Bunu yakınca bahçemizi dondan koruyoruz. Dondan koruması için o dumanı ağaçlarımıza veriyoruz." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Iğdır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Iğdır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

