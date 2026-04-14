Iğdır'da 30 ton kaçak gübreyi satmaya çalışan 2 şüpheli yakalandı

Iğdır'da kaçak gübreleri piyasaya sürmeye çalışan 2 şüpheli yakalandı. Iğdır Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Melekli beldesinde temin ettikleri 30 ton kaçak gübreyi piyasaya sürmeye çalışan 2 şüpheliyi takibe aldı. Ekiplerce düzenlenen operasyonda V.K. ve M.A.Ç, içinde 30 ton kaçak gübre yüklü tırda yakalandı. Ele geçirilen gübrelere el konulurken 2 şüpheli ise gözaltına alındı.

