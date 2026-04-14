Ermenistan'dan Iğdır'a kaçak elektronik sigara geçirmeye çalışan 6 şüpheli yakalandı
Türkiye-Ermenistan sınırından 4 bin gümrük kaçağı elektronik sigara geçirmeye çalışan 6 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlar ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Türkiye-Ermenistan sınırından yurda yasa dışı yollarla elektronik sigara getirmeye çalışan şüphelileri takibe aldı.
Ekiplerce Tuzluca ilçesinde yapılan operasyonda durdurulan bir araçta, 4 bin kaçak elektronik sigara ile 7 kaçak cep telefonu bulundu.
Araçtaki B.Ç, K.B, O.S, R.A.S, M.M. ile Y.G. gözaltına alındı.
