GÜNCELLEME - Iğdır'daki silahlı kavgaya ilişkin yakalanan 21 şüpheliden 9'u tutuklandı

Iğdır'da 3 gün önce çıkan ve 2 kişinin öldüğü, 6 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin yakalanan 21 şüpheliden 9'u tutuklandı. Karakuyu köyünde 11 Nisan'da 2 kişinin hayatını kaybettiği, 6 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin jandarma ekiplerince 21 şüpheli gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemleri tamamlanan 21 şüpheli, yoğun güvenlik önlemleri altında "kasten öldürme" suçlamasıyla adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 9'u çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanırken 6'sı adli kontrol şartıyla olmak üzere 12'si serbest bırakıldı. Köyde yaşayan Çakmaz ile Temel aileleri arasında çıkan silahlı kavgada Ahmet ve Mehmet Temel hayatını kaybetmişti.

