        Iğdır Haberleri İsveçli araştırmacı Iğdır'da kuş türlerini inceliyor

        HÜSEYİN YILDIZ - İsveçli araştırmacı Maria Sjödahl, gönüllü olarak Iğdır'daki kuş araştırma çalışmalarına katılıyor.

        Giriş: 23.05.2026 - 11:10 Güncelleme:
        KuzeyDoğa Derneğince, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünün izniyle kentte yürütülen kuş araştırma çalışmaları sürüyor.

        Tuzluca ilçesine bağlı Yukarı Çıyrıklı köyünde bulunan Aras Kuş Araştırma ve Eğitim Merkezi'ndeki çalışmalara dünyanın farklı ülkelerinden gelen gönüllüler de katılıyor.

        Gönüllüler, kuş yakalama, gözlem ve halkalama başta olmak üzere tüm işlerde KuzeyDoğa ekibine yardımcı oluyor.

        Bu yılın ilkbahar dönemi çalışmalarında yer alan 22 yaşındaki İsveçli Maria Sjödahl da merkeze gönüllü destek veren isimler arasında bulunuyor.

        Araştırmacı Sjödahl, hem çalışmalara destek vermek hem de İskandinav bölgesinde bulunmayan türleri tanımak için merkezde sürdürülen çalışmalara katılıyor.

        - "Burası İskandinavya'da alıştığımdan çok daha farklı türler sunuyor"

        Sjödahl, AA muhabirine, 4 yıldır kuş araştırma çalışmaları yürüttüğünü söyledi.

        Aras Kuş Cenneti'nde yaptığı çalışmalardan dolayı mutlu olduğunu belirten Sjödahl, "22 yaşındayım ama genellikle ailemle Stockholm'de yaşıyorum. Kuşlarla çalışmaktan gerçekten keyif alıyorum ve burası İskandinavya'da alıştığımdan çok daha farklı türler sunuyor, bu da benim için çok güzel." dedi.

        Aras'taki birçok şeyi çok beğendiğini ve güzel manzaraların olduğunu anlatan Sjödahl, şunları kaydetti:

        "Burada yakaladığımız kuşlardan bazıları, örneğin küçük balıkçıllar, birkaç tane yakaladık, bence harikalar. Buraya kesinlikle geri dönerim, kuşları ve doğayı seven diğer insanlara da kesinlikle tavsiye ederim. Farklı yerlerden deneyim kazanmak her zaman iyidir ve burada daha fazla sorumluluk alma fırsatı buluyorum, bu da gelecekteki fırsatlar için iyi olacak."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Iğdır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Iğdır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

