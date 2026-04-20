Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Kahramanmaraş'ta okul saldırısında hayatını kaybeden Şuranur'un hayali doktor olmaktı

        Kahramanmaraş'ta okula düzenlenen silahlı saldırıda hayatını kaybeden 11 yaşındaki Şuranur Sevgi Kazıcı'nın amcası Şeref Kazıcı, yeğeninin en büyük hayalinin doktor olmak olduğunu söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.04.2026 - 11:09 Güncelleme:
        Amca Şeref Kazıcı, yaptığı açıklamada, Ayser Çalık Ortaokulu'na düzenlenen saldırıyı duyduğunda kardeşi Mustafa'yı aradığını ve yeğeninin yaralandığını öğrendiğini belirtti.

        Şuranur'un dayısının polis olduğunu ve olay yerine ilk ulaşan ekiplerden biri olduğunu anlatan Kazıcı, "Dayısı ilk koridora girdiğinde yeğenimizi görmüş. Hemen hastaneye götürmüş orada vefat etti." dedi.

        Yeğeninin sessiz ve içine kapanık bir yapıya sahip olduğunu ancak büyüklerine saygılı ve hayat dolu bir çocuk olduğunu dile getiren Kazıcı, "Çok terbiyeliydi, büyüklerini severdi. Akranlarıyla ilişkisi çok iyiydi. Etrafında sevilen bir çocuktu. Derslerinde başarılıydı" diye konuştu.


        Kazıcı, "Doktor olmayı arzu ediyordu. 'Öğleden önce hayvanlara bakacağım, onlara şifa olacağım, öğleden sonra insanlara bakacağım, akşamları da evde oynayacağım baba' demiş. Bunu da kardeşimden duydum." ifadelerini kullandı.

        Sorumluların cezalandırılmasını istediklerini belirten Kazıcı, şunları söyledi:


        "Ciğerlerimiz yanıyor, unutamıyoruz, unutamayız da. Bu tür olayların önüne geçilmesini istiyoruz. Sorumluların en ağır şekilde cezalandırılmasını talep ediyoruz."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        ABD-İran ateşkesinin bitmesine son iki gün!
        ABD-İran ateşkesinin bitmesine son iki gün!
        Lübnan'da Cumhurbaşkanlığı–Hizbullah hattında sessiz kriz büyüyor
        Lübnan'da Cumhurbaşkanlığı–Hizbullah hattında sessiz kriz büyüyor
        İran basını: ABD'ye ait savaş gemilerine saldırı düzenlendi
        İran basını: ABD'ye ait savaş gemilerine saldırı düzenlendi
        Deniz ablukaları geçmişte ne kadar etkili oldu?
        Deniz ablukaları geçmişte ne kadar etkili oldu?
        Arkadaşlarına saldırı yapacağını söylemiş
        Arkadaşlarına saldırı yapacağını söylemiş
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Türkiye 'En İyi Turizm Köyleri' listesinde 4 adaylık aldı
        Türkiye 'En İyi Turizm Köyleri' listesinde 4 adaylık aldı
        Zirvede fark 4! İşte kalan maçlar
        Zirvede fark 4! İşte kalan maçlar
        Bir garip emekli maaşı hikayesi!
        Bir garip emekli maaşı hikayesi!
        Fenerbahçe kupada sahne alıyor!
        Fenerbahçe kupada sahne alıyor!
        Gülistan'ın yakın arkadaşıydı... Rojvelat'ın ölümü şüpheli iddiası!
        Gülistan'ın yakın arkadaşıydı... Rojvelat'ın ölümü şüpheli iddiası!
        Koruma polisinin ifadesi çıktı!
        Koruma polisinin ifadesi çıktı!
        Sahnede 'estetik' itirafı
        Sahnede 'estetik' itirafı
        FC Basel'den Kanye West'e engel
        FC Basel'den Kanye West'e engel
        Togg'da otonom 3 sinyali!
        Togg'da otonom 3 sinyali!
        20-26 Nisan haftalık burç yorumları
        20-26 Nisan haftalık burç yorumları
        Yapay zeka bankacılığı çok hızlı değiştirecek
        Yapay zeka bankacılığı çok hızlı değiştirecek
        Düğün fotoğraflarını sildi
        Düğün fotoğraflarını sildi
        İstanbul'un gizli hazinesi!
        İstanbul'un gizli hazinesi!
        İkinci elde 'ekonomi' devri
        İkinci elde 'ekonomi' devri

        Benzer Haberler

        Kahramanmaraş'ta ev yangını: 1 kişi hayatını kaybetti
        Kahramanmaraş'ta ev yangını: 1 kişi hayatını kaybetti
        Okulda 9 kişiyi öldüren öğrenci, arkadaşlarına saldırı yapacağını söylemiş
        Okulda 9 kişiyi öldüren öğrenci, arkadaşlarına saldırı yapacağını söylemiş
        Kahramanmaraş'ta öğrenciler, saldırıda hayatını kaybedenler için dua etti 4...
        Kahramanmaraş'ta öğrenciler, saldırıda hayatını kaybedenler için dua etti 4...
        GÜNCELLEME - Kahramanmaraş'ta okul saldırısında hayatını kaybeden öğretmenl...
        GÜNCELLEME - Kahramanmaraş'ta okul saldırısında hayatını kaybeden öğretmenl...
        Kahramanmaraş'ta okul saldırısında hayatını kaybeden öğretmen ile öğrencile...
        Kahramanmaraş'ta okul saldırısında hayatını kaybeden öğretmen ile öğrencile...
        Kahramanmaraş İstiklal Spor, Ankara Demirspor maçında öğrenci ve öğretmenle...
        Kahramanmaraş İstiklal Spor, Ankara Demirspor maçında öğrenci ve öğretmenle...