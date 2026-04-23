Karabük'te 23 Nisan kutlandı

Karabük'te 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile TBMM'nin açılışının 106. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.



Kentteki tören, İl Milli Eğitim Müdürü Nevzat Akbaş'ın Yenişehir Atatürk Anıtı'na çelenk sunmasıyla başladı.





Yenimahalle Spor Salonu'nda saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından çeşitli yarışmalarda dereceye giren öğrencilere hediyeler verildi.



Akbaş, günün anlam ve önemini belirten konuşma yaptı.



Öğrencilerin şiirler okuduğu tören, halk oyunları gösterilerinin ardından son buldu.



Törene, Vali Oktay Çağatay ve eşi Hande Çağatay, Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya ve eşi Derya Çetinkaya, vali yardımcıları, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay İsmail Gökcek, kamu kurum ve kuruluşlarının müdürleri, siyasi partilerin temsilcileri ile vatandaşlar ve öğrenciler katıldı.

