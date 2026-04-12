Karaman'da trafik kazasında 6 kişi yaralandı

Karaman'da pikap ile otomobilin çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı. B.Y. idaresindeki 70 ACY 170 plakalı otomobil, İbrahim Hakkı Konyalı Mahallesi Yavuz Sultan Selim Bulvarı'ndaki kavşakta, O.A. yönetimindeki 06 ACB 897 plakalı pikap çarpıştı. Kazanın etkisiyle savrulan pikap, trafik ışıklarında bekleyen 06 DAD 576 plakalı otomobile çarparak durabildi. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 6 kişi Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

