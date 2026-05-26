        Haberler Yerel Haberler Kars Haberleri Göçmen kuşlar Sarıkamış'ın doğasına renk kattı

        Göçmen kuşlar Sarıkamış'ın doğasına renk kattı

        Türkiye'nin en yüksek yerleşim yerlerinden Kars'ın Sarıkamış ilçesinde doğa, sağanakların ardından açan çiçekler, bölgeye gelen göçmen kuşlarla şenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.05.2026 - 13:45 Güncelleme:
        Sarıkamış'ı çevreleyen 2 bin 300 rakımlı Acısu, Kızılçubuk ve Sırataşlar köyü bölgesinde konaklayan göçmen kuşlar, sulak alanlarda hem beslenme hem de üreme imkanı buluyor.

        Sarıçam ormanları ve rengarenk çiçeklerle bezenmiş meralar, yeşilbaş ördek, kızkuşu, nesli tehlike altında bulunan ve koruma altındaki küçük akbaba ile birçok göçmen kuşa ev sahipliği yapıyor.

        Kayalıklar içinde yumurtlamak için yuvasını hazırlayan küçük akbaba görüntülendi.

        Bölgedeki çayırlarda, sulak alanlarda ve üreme alanlarında sayıları her geçen gün artan göçmen kuşlar, renkli görüntüler oluşturuyor.

        Doğa fotoğrafçıları da doğayı renklendiren kuşların fotoğraflarını çekmeye çalıştı.

        Amatör doğa fotoğrafçısı Can Akar, AA muhabirine, doğada fotoğraf çekmenin tam zamanı olduğunu söyledi.

        Doğa içerisinde fotoğraf çekmenin çok keyifli olduğunu belirten Akar, "Sarıkamış'ın muazzam doğasında, yeşilbaş, kartal, kızıl şahin gibi kuşların detay çekimlerini yapmaktayız. Tüm doğaseverleri buraya bekliyoruz. Çalışmalarımızı titizlikle sürdürüyoruz." dedi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

