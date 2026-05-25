Kars'ta uçurumdan yuvarlanan araçtan atlayan 2 kişi yaralandı

Kars'ın Kağızman ilçesinde uçurumdan yuvarlanan hafif ticari araçtan atlayan 2 kişi yaralandı. Kenan T. idaresindeki hafif ticari araç, ilçeye bağlı Günindi köyü yolunda yaklaşık 300 metreden yuvarlandı. Kazada sürücü Kenan T. ile yanında bulunan Sinan T, aracın uçuruma yuvarlanmaya başlamasıyla atladı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Araçtan atlarken yaralanan 2 kişi, sağlık ekiplerince Kağızman Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılar, burada yapılan ilk müdahalenin ardından Harakani Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

