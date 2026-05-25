        Kars'ta taşkın nedeniyle bazı ev ve iş yerleri zarar gördü

        Kars'ın Kağızman ilçesinde taşkın nedeniyle 5 ev, 2 iş yeri ve bir akaryakıt istasyonunu su bastı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.05.2026 - 10:54 Güncelleme:
        İlçede günlerdir aralıklarla etkili olan yağışlar nedeniyle Aras Nehri'nin bazı bölgelerinde taşkın meydana geldi. Taşkın suları nedeniyle ilçeye bağlı Akçay köyünde bazı ev, iş yerleri ve bir akaryakıt istasyonu su altında kaldı.

        İhbar üzerine olay yerine AFAD, jandarma ve İl Özel İdaresi ekipleri sevk edildi.

        İlk belirlemelere göre 5 ev, 2 iş yeri ile bir akaryakıt istasyonu taşkından zarar gördü.

        İl Özel İdaresi ekiplerinin suyun tahliyesine başladığı bölgede, AFAD ekipleri de hasar tespit çalışmasını sürdürüyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

