Kardan kapanan Kağızman-Ağrı kara yolu ulaşıma açıldı

Yoğun kar ve tipi nedeniyle 10 Nisan'da ulaşıma kapanan Kağızman-Ağrı kara yolu, ekiplerin çalışmasıyla ulaşıma açıldı. Kars'ın Kağızman ilçesi ile Ağrı'yı birbirine bağlayan kara yolu 10 Nisan'dan beri ulaşıma kapalı bulunuyordu. Karayolları 18. Bölge Müdürlüğü ekipleri, yer yer kar kalınlığının 3 metreyi geçtiği bölgede çalışma yaptı. Ekiplerin iş makinesi boyundaki karları küremesiyle yol ulaşıma açıldı. Kara yolunun kapalı olduğu sürede ulaşım, alternatif yollardan sağlanıyordu.

