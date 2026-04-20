Kars'ta kar yağışı etkili oldu

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde sağanak yerini kar yağışına bıraktı. İlçede etkili olan kar yağışıyla sarıçam ormanları, bina çatıları ve çevre beyaza büründü. İlçeye 15 kilometre uzaklıktaki 2 bin 368 rakımlı Handere Geçidi'nde, kar sürücülere zor anlar yaşattı. Vatandaşlardan Adem Boydak, yağışlı havanın devam ettiğini belirterek, "Öğlen saatlerinde yağmur yağıyordu, şimdi kara çevirdi. Nisan bitiyor mayıs ayına girmek üzereyiz hala kar yağıyor. Allah sonumuzu hayır etsin." dedi. Kar etkisini sürdürüyor.

