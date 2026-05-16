İhsangazi'de Hıdırellez etkinliği yapıldı

Kastamonu'nun İhsangazi ilçesinde Hıdırellez etkinliği gerçekleştirildi.



İhsangazi Belediyesi öncülüğünde Haracoğlu Türbesi'nde Mevlid-i Şerif okundu.



Belediye Başkanı Hayati Sağlık, yaptığı açıklamada, manevi sofrada birlik olmanın, paylaşmanın ve huzurun en güzel örneğini hep birlikte yaşadıklarını belirterek, katılanlara teşekkür etti.



Programa AK Parti Kastamonu Milletvekili Halil Uluay, İhsangazi Kaymakamı Erkan Şahin, eski milletvekili Emin Çınar, AK Parti İl Başkanı Ahmet Sevgilioğlu, MHP İl Başkanı Emre Şahin ile vatandaşlar katıldı.

