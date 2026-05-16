        Kastamonu'da görme engelliler "Bu Gözler Neler Gördü" tiyatro oyunuyla sahne aldı

        Giriş: 16.05.2026 - 13:54 Güncelleme:
        Kastamonu Konferans ve Nikah Salonu’nda sahnelenen oyunda 7 görme engelli bireyle 3 üniversite öğrencisi yer aldı. Kastamonu Üniversitesi Tiyatro Topluluğu işbirliğiyle hazırlanan oyun izleyicilerden ilgi gördü.

        Kastamonu Vali Yardımcısı Aydın Ergün, engellilik alanında yapılan çalışmalara değinerek, "Engellilikle ilgili hukuki altyapılar oluşturulmuş olsa da şehirlerimizde ve kamu binalarında hala eksiklikler var. Bütün bu engellere rağmen arkadaşlarımız yılmadan, bıkmadan, usanmadan gösterdikleri çabalarla çok güzel işler yapıyor. Biz de kendilerine destek vermek için var gücümüzle çalışacağız." dedi.

        Kastamonu Görme Engelliler Derneği Başkanı Cahit Kuşoğlu ise 2021 yılından bu yana tiyatro çalışmaları yürüttüklerini söyledi.

        Sahnelenen oyunla 5. tiyatro oyunlarını sahneye koyduklarını anlatan Kuşoğlu, "Hem kendi ayaklarımız üzerinde durabilmek hem farkındalık oluşturmak hem de evine kapanmış görme engelli arkadaşlarımıza örnek olabilmek için yapıyoruz. Önemli olan yaşama sevincini kaybetmemek." diye konuştu.

        Daha önce dört oyunu kendi senaryolarıyla sahnelediklerini belirten Kuşoğlu, "Bu yıl komedi türüne yöneldik. Nejat Uygur ve Metin Akpınar gibi ustalardan alıntı iki oyun oynayacağız." ifadesini kullandı.

        Oyunculardan Necati Korkmazer ise 2021 yılından bu yana tiyatro çalışmaları yürüttüklerine işaret ederek, "2021 yılında Kastamonu Görme Engelliler Derneği içinde tiyatro grubunu kurduk. Evden dışarı çıkamayan arkadaşlarımız sahneye çıkabilir hale geldi. Bugünkü oyunumuzda 7 görme engelli arkadaşımız ve 3 üniversite öğrencimiz olmak üzere 10 kişilik bir ekiple sahneye çıkacağız." diye konuştu.

        Kastamonu Üniversitesi Tiyatro Topluluğu Başkanı Aslı Kaya da iki yıldır dernekle birlikte tiyatro çalışmaları yürüttüklerini dile getirerek, "Onlarla birlikte çalışıyor olmak her ne kadar zor görünüyor olsa da her biri hayata bağlı, yaşama sevinci olan insanlar." dedi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

