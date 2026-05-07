        Kastamonu'da "Karayolu Trafik Haftası" etkinliklerle kutlandı

        Kastamonu'da "Karayolu Trafik Haftası" etkinliklerle kutlandı

        Kastamonu'da "Karayolu Trafik Haftası" dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.05.2026 - 16:55
        Kastamonu Valisi Meftun Dallı, Ali Fuat Darende İlkokulunda gerçekleştirilen etkinlikte, çeşitli etkinliklerle trafik kurallarının önemine dikkat çekmeye çalıştıklarını belirtti.

        Trafikte uyulan her kuralın öneminin bir ömür kadar değerli olduğuna işaret eden Dallı, "Havaların ısınmasıyla ilimizde motosiklet kullanımı arttı. Motosikletlerde kask ve koruyucu kıyafet konusu çok önemli. 2026 yılının ilk 4 ayında polis sorumluluk bölgesinde 6 bin 386 motosiklet ve sürücüsü denetlendi. Denetimlerdeki amacımız sürüş boyunca bir bilincin oluşmasıdır. Unutulmamalıdır ki bir kask bir hayattır. Kask ve koruyucu kıyafet olmadan motosiklete çıkmayalım." diye konuştu.

        Dallı, emniyet kemeri kullanımına da dikkat çekerek, şöyle devam etti:

        "Yapılan denetimler gösteriyor ki hala emniyet kemeri kullanmayan vatandaşlarımız var. Emniyet kemeri sizi koltuğa değil sevdiklerinize bağlar. Kaza sonrası ağır yaralanma ve ölüm olaylarını en aza indirmenin ilk anahtarı emniyet kemeri kullanımıdır. 2026 yılının ilk 4 ayında polis sorumluluk bölgesinde 134 bin 424 araç ve sürücüsünü denetledik. Denetimlerimize güven odaklı olarak devam edeceğiz. Bu duygu ve düşüncelerle trafik kazalarında hayatını kaybeden vatandaşlarımızı rahmetle anıyoruz. Trafik kazalarında bir can kaybına bile tahammülümüz yok. Buradan kurallara uyma konusunda sürücülerimize bir kez daha sesleniyoruz."

        Öğrencilerden Naz Demirci de etkinliğin kendilerini mutlu ettiğini aktararak, "Bugün trafik haftasıyla ilgili etkinlikler yaptık, trafik kurallarını öğrendik. Yayalara yol vermeyi öğrendik, kırmızı ışıkta durmayı, yeşil ışıkta geçmeyi öğrendik. Bu etkinlik beni mutlu etti, diğer okullarda yapmalarını da tavsiye ederim." dedi.

        Etkinlik kapsamında Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı ve İl Sağlık Müdürlüğü tarafından okul bahçesine stantlar kuruldu.

        Emniyet Genel Müdürlüğüne bağlı Mobil Trafik Eğitim Tırı'nın da yer aldığı etkinlikte öğrenciler, kara yolları üzerinde güvenli geçiş noktaları ve emniyet kemeri kullanımıyla ilgili konularda bilgilendirildi.

        Oluşturulan parkurlarda da eğitim yapan öğrenciler, etkinliği ilgiyle takip etti.

        Etkinlikte öğrencilere çeşitli hediyeler verildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

