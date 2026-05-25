Selin vurduğu Bozkurt'ta kurulan voleybol takımı başarı hikayesi yazdı

ÖZGÜR ALANTOR/SEMİH YÜKSEL - Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde 2021 yılında yaşanan sel felaketinin ardından beden eğitimi öğretmeni Ömer Özcan tarafından ortaokul öğrencilerinden kurulan voleybol takımı, Türkiye şampiyonluğunun da aralarında bulunduğu pek çok başarı kazandı.



Ezine Çayı'nın şiddetli yağışların ardından 11 Ağustos 2021'de taşması sonucu 65 kişinin yaşamını yitirdiği, 7 kişinin kaybolduğu ve onlarca binada hasar meydana gelen Bozkurt'ta selin izlerini silmek için yoğun çalışma yürütüldü.



Yapılan çalışmalar sayesinde ilçe eski haline getirilirken, bir yandan da gençlerin rehabilite olması için çalışma gerçekleştirildi.



Bozkurt Ortaokulu'nda görevli beden eğitimi öğretmeni Ömer Özcan, 2022 yılında 5. sınıflar arasından voleybol takımı oluşturdu.



Birçok başarıya imza atan ortaokul voleybol takımının oyuncularından bazıları da farklı kentlerdeki spor liselerinde öğrenim görmeye hak kazandı.



Ömer Özcan, AA muhabirine, 2010 yılında Kastamonu'nun Küre ilçesinde göreve başladığını, 2014 yılında Bozkurt'a tayin olduğunu söyledi.



Göreve başladığında bir müfettişin "Gittiğiniz yerde sizi herkesin fark edebileceği bir hikayeniz olsun, sizin geldiğinizi tüm halk öğrensin." şeklindeki sözlerinden etkilendiğini belirten Özcan, "Onun sözlerini gerçekleştirmek için çaba sarf ettim. Bozkurt'ta bu hikayeyi oluşturduğuma inanıyorum. Voleybolu sevdirmek için elimden geleni yaptım. Hem kız hem erkek takımı çalışmaya başladık. Her sene en az 50 öğrencimiz müsabakalara katılabilecek seviyede hazırlandı." dedi.



İlçede 2021 yılında yaşanan sel felaketinin birçok şeyi değiştirdiğini dile getiren Özcan, "Selden etkilenen çocuklara nasıl destek oluruz diye kolları sıvadık. Okul bahçesinde çalışmaya başladık. İlçeye spor salonu yapılana kadar çocukları sporun içerisinde tutmak için başka ilçelere gittik. Bu süreç çok zorluydu." ifadelerini kullandı.









- "Onlara yeni bir ufuk açmak istedik"



Bugüne kadar elde ettikleri derecelerden bahseden Ömer Özcan, şunları kaydetti:



"2023-2024 Okul Sporları Küçük Erkekler Türkiye beşincisi, 2024-2025 Anadolu Yıldızlar Ligi'nde erkekler Türkiye dördüncüsü, 2025-2026 Okul Sporları Yıldız Erkekler Türkiye şampiyonu olduk. Üzerine koya koya gittik ve yetişen sporcularımızı biraz daha geniş imkanları olan büyük illere göndermenin derdine düştük. Şu an milli takımda, büyük kulüplerde oynayan kız sporcularımız var. Başka kulüplerde görev yapan antrenörümüz var. Hepsi Bozkurt'ta yetişmiş, Bozkurt'ta spor yapmış gençler. Onlar da spora hizmet etmeye devam ediyor."



Özcan, küçük yerlerdeki çocukların bu tür başarılara ihtiyacı olduğunu vurgulayarak, "İlçede spor yapmanın ne kadar zor olduğunu ben biliyorum, bunu ilçede büyüyerek öğrendik. İmkanlar belli, fırsatlar belli. Önlerinde örnek çok fazla yok. Biz de bu duyguları biliyoruz. Onlara yeni bir ufuk açmak istedik, onlar da 'Biz de varız.' diyebilsinler. Ben Çatalzeytin'de okurken Mustafa Çelik öğretmenimiz vardı. Beden eğitimi bölümüne girmemiz için tahtadan parkur yaparak bizi sınava hazırladı. Ben ondan hiçbir imkansızlığın ardına saklanmamayı öğrendim." diye konuştu.



Bozkurt Ortaokulu 8. öğrencisi Yusuf Emin ise öğretmenlerinin kendisini 5. sınıfta spora davet ettiğini anlatarak, "Elimizden tuttu, bizi voleybola başlattı. Onun sayesinde Türkiye şampiyonu olduk. Bu yerlere gelmemiz Ömer hoca sayesindedir. Hocamız birçok sporcunun hayatına dokundu. Onlardan biri de biziz. Hocamızla gurur duyuyoruz." şeklinde görüş belirtti.



