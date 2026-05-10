Yunus polisleriyle tanışma hayali yazdığı mektupla gerçek oldu

Kastamonu'da ortaokul öğrencisi Miraysu Taban'ın yunus polisleriyle tanışma hayali, yazdığı mektup sayesinde gerçekleşti.



Yunus polisi olmak isteyen Reşit Çubukçuoğlu Ortaokulu öğrencisi Taban, 10 Nisan Polis Haftası'nda Kastamonu İl Emniyet Müdürü Tamer Taş'a mektup yazdı.



Mektubunda, "Bütün polisleri çok seviyorum ama ben de yunus olmak istediğim için yunuslarla tanışmak istiyorum. Vatanını milletini koruyan ve vatanı için canını feda eden sizler gibi olmaya çalışacağım." ifadelerine yer veren Taban, polisleri okulunda görmek istediğini belirtti.



Baba Yücel Taban da kızının isteği üzerine mektubu posta yoluyla İl Emniyet Müdürlüğüne ulaştırdı.



Mektubu okuyan Emniyet Müdürü Taş, okulu ziyaret ederek, Taban ve arkadaşlarıyla bir araya geldi.



Ziyarette, öğrenciler yunus polisliği ve toplum destekli polislik faaliyetleri hakkında bilgilendirildi.



Daha sonra motorlarıyla okula gelen yunus timi de Taban'ı sınıfında ziyaret ederek kendisini okulun bahçesine davet etti.



Kendisini bekleyen yunus polisleriyle tanışan Taban, kask takıp motorları inceleyerek büyük mutluluk yaşadı.



Taban, AA muhabirine, polislerin ziyaretiyle çok mutlu olduğunu söyledi.



Polislere teşekkür eden Taban, "Yunus polisi olmak istediğim ve onlarla tanışmak için polislere mektup yazdım. Onlar da beni kırmayıp okula motorlarıyla geldiler, etkinlikler yaptık. Motorlarını inceledik, kasklarını taktık, telsizleriyle oynadık. Çok mutlu oldum, heyecanlandım. Kendilerine çok teşekkür ediyorum." diye konuştu.



Baba Yücel Taban da kızının polislerin davranışı karşısında büyük heyecan yaşadığını ifade ederek, "Kızım, polislerimize mektup yazmış. Polislerimiz de duyarlı davranmış. İl Emniyet Müdürümüz Tamer Taş ve diğer polislerimiz kızımı kırmayıp okula gelmişler, gösteri yapmışlar. Kızım çok sevinçli. Zaten polis olmak istiyordu şimdi daha çok motive oldu. Hepsinden Allah razı olsun." dedi.

