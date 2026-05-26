Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri AK Parti Kayseri İl Başkanlığında bayramlaşma programı düzenlendi

        AK Parti Kayseri İl Başkanlığında bayramlaşma programı düzenlendi

        AK Parti Kayseri İl Başkanlığında, Kurban Bayramı dolayısıyla bayramlaşma programı düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.05.2026 - 12:32 Güncelleme:
        AK Parti Kayseri İl Başkanlığında bayramlaşma programı düzenlendi

        AK Parti Kayseri İl Başkanlığında, Kurban Bayramı dolayısıyla bayramlaşma programı düzenlendi.

        AK Parti Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu, parti binasının bahçesinde gerçekleştirilen programda yaptığı konuşmada, tüm Kayserililerin bayramını ve arife gününü tebrik etti, dualarının kabul olmasını diledi.


        Milletvekili Dursun Ataş da AK Parti'nin çalışan fedakar teşkilatları sayesinde Türkiye'nin çevresi ateş çemberi olmasına rağmen huzurlu ve güvenli olduğunu ifade etti.

        Ataş, tüm Müslüman aleminin bayramının mübarek olmasını diledi.

        Milletvekili Murat Cahid Cıngı da sağlıklı ve huzurlu bir bayram geçirilmesi dileğinde bulundu.


        Milletvekili Bayar Özsoy da vatandaşların hem arife gününü hem de bayramını tebrik etti.

        Milletvekili Ayşe Böhürler de bayramlaşmaya katılan tüm partililere teşekkür ederek, bayramlarını kutladı.

        Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ise ilçe belediyeleriyle beraber bayram dolayısıyla tüm hazırlıkları tamamladıklarını belirtti.

        Büyükkılıç, vatandaşlardan halk sağlığı için kurbanlarını belirlenen yerlerde kesmelerini istedi.

        AK Parti İl Başkanı Hüseyin Okandan ise Kayseri'de birliğin, beraberliğin ve iyiliğin çoğalmasını istediklerini çünkü birliğin bereketine inandıklarını söyledi.


        Teşkilat üyelerine çalışmaları için teşekkür eden Okandan, "İnşallah Cumhurbaşkanımızın yürüdüğü bu yolda sizlerin katkılarıyla her geçen gün daha da büyüyen, Türkiye Yüzyılı hedeflerine daha da kararlılıkla giden bir teşkilatın varlığına tanıklık ediyoruz." dedi.

        Konuşmaların ardından İl Başkanı Okandan, milletvekilleri ve belediye başkanları, partililerle bayramlaştı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kurban Bayramı mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kurban Bayramı mesajı
        "Maaşların ödenmesi talimatı verildi"
        "Maaşların ödenmesi talimatı verildi"
        Hamaney: ABD bölgede askeri üs kuramayacak
        Hamaney: ABD bölgede askeri üs kuramayacak
        İzmir Güzelbahçe Belediye Başkanı Günay gözaltında
        İzmir Güzelbahçe Belediye Başkanı Günay gözaltında
        Orta sahaya Çek dinamo!
        Orta sahaya Çek dinamo!
        Ferrari'nin ilk elektriklisi Luce
        Ferrari'nin ilk elektriklisi Luce
        Site aidatı düzenlemesi ne getirdi?
        Site aidatı düzenlemesi ne getirdi?
        Bu telefon numarası 40 Milyon TL’ye satıldı
        Bu telefon numarası 40 Milyon TL’ye satıldı
        Bodrum'da aile saadeti
        Bodrum'da aile saadeti
        "Siyasi zorbalığa izin vermeyiz"
        "Siyasi zorbalığa izin vermeyiz"
        İşte G.Saray'ın Devler Ligi'nde muhtemel rakipleri!
        İşte G.Saray'ın Devler Ligi'nde muhtemel rakipleri!
        Plajda tanıştılar
        Plajda tanıştılar
        Transfede Leao derbisi!
        Transfede Leao derbisi!
        19. yüzyılın “Yaşayan İskelet”i olarak tarihe geçti
        19. yüzyılın “Yaşayan İskelet”i olarak tarihe geçti
        Aziz Yıldırım'dan transfer ve teknik direktör açıklaması!
        Aziz Yıldırım'dan transfer ve teknik direktör açıklaması!
        Tam 14 saat süren film!
        Tam 14 saat süren film!
        Aynı ismi taşıyan amca ve yeğenin son görüntüsü!
        Aynı ismi taşıyan amca ve yeğenin son görüntüsü!
        Gökyüzünde yeni savaş: Dünyayı kim küçültecek?
        Gökyüzünde yeni savaş: Dünyayı kim küçültecek?
        ABD: İran ile ön taslakta güçlü bir uyum içindeyiz
        ABD: İran ile ön taslakta güçlü bir uyum içindeyiz
        Bakan Ersoy Haydarpaşa’da ilk kez anlattı!
        Bakan Ersoy Haydarpaşa’da ilk kez anlattı!

        Benzer Haberler

        Kayseri Hayvanat Bahçesi bayramın 3 günü ücretsiz ziyaret edilebilecek
        Kayseri Hayvanat Bahçesi bayramın 3 günü ücretsiz ziyaret edilebilecek
        Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükkılıç'tan Kurban Bayramı mesajı
        Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükkılıç'tan Kurban Bayramı mesajı
        Şehitlikte hüzünlü arife Kayseri Valisi Gökmen Çiçek: "Bayrama şehit yakınl...
        Şehitlikte hüzünlü arife Kayseri Valisi Gökmen Çiçek: "Bayrama şehit yakınl...
        AK Parti Kayseri İl Teşkilatı bayramlaştı
        AK Parti Kayseri İl Teşkilatı bayramlaştı
        Melikgazi Belediyesi erişilebilirlik projesi ile engelleri kaldırıyor
        Melikgazi Belediyesi erişilebilirlik projesi ile engelleri kaldırıyor
        Kayseri'de doğuştan omurilik felçli Asya, yaşama sevinciyle çevresine ışık...
        Kayseri'de doğuştan omurilik felçli Asya, yaşama sevinciyle çevresine ışık...