Türkiye Diyanet Vakfı, Kayseri'de iki ayrı noktada kesim yapacak

Türkiye Diyanet Vakfı, 2026 yılı vekalet yoluyla kurban kesim programı kapsamında Kayseri'de iki ayrı noktada kurban kesimi yapacak.



Türkiye Diyanet Vakfından yapılan yazılı açıklamada, bu yıl 34'üncüsü gerçekleşen program kapsamında Türkiye ile birlikte 85 ülkede kurban kesim ve dağıtım faaliyetlerinin gerçekleştirileceği ifade edildi.





Ülkede ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacak kurban etlerinin, kesimlerin ardından hijyenik şartlarda vakumlu poşetlerle paketleneceği, soğutuculu araçlarla 81 kente sevk edilerek görevli ve gönüllüler nezaretinde ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacağı belirtilen açıklamada, böylece bayram sevincinin ihtiyaç sahibi ailelerin sofralarına taşınmasının hedeflendiği vurgulandı.





Kayseri'de ise iki ayrı noktada kesim yapılacağı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:





"Bölgemizdeki hazırlıklar da planlanan takvim doğrultusunda tamamlanmak üzeredir. Bağışçılarımız, vekalet yoluyla kurban bağışlarını vakfımızın internet sitesi üzerinden, bankalar/PTT şubeleri aracılığıyla, müftülüklerimiz ve şubelerimizden ya da vakfımız genel merkezinden gerçekleştirebilmektedir. Bağış kabullerimiz Kurban Bayramı'nın birinci gününe kadar devam edecektir. Milletimizin emanet ettiği kurban vekaletlerini büyük bir sorumluluk ve emanet bilinciyle yerine getirmenin gayreti içerisindeyiz. Bu hayra vesile olan tüm bağışçılarımıza teşekkür ediyor, yaptıkları ibadet ve hayırların Allah katında kabul olmasını niyaz ediyoruz. Bu vesileyle aziz milletimizin ve tüm İslam aleminin mübarek Kurban Bayramı'nı şimdiden tebrik ediyor, bayramın ülkemize, gönül coğrafyamıza ve tüm insanlığa hayırlar getirmesini diliyoruz."

