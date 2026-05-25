Kayseri'de mantar zehirlenmesi şüphesiyle 1 kişi hastaneye kaldırıldı
Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde mantar yedikten sonra rahatsızlanan 1 kişi hastanede tedavi altına alındı.
Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde mantar yedikten sonra rahatsızlanan 1 kişi hastanede tedavi altına alındı.
Alınan bilgiye göre, H.B, dağlık alandan topladığı mantarı yedikten bir süre sonra rahatsızlandı.
Bulantı ve kusma şikayetiyle Yahyalı Devlet Hastanesine başvuran H.B'nin mantardan zehirlenmiş olabileceği tespit edildi.
H.B, burada yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Kayseri Şehir Hastanesine sevk edildi.
Öte yandan dün de E.G. ve K.G'nin de aynı şikayetlerden dolayı hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.