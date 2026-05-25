        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri Kayseri ve Kırşehir'de bıçakçıların Kurban Bayramı mesaisi sürüyor

        Kayseri ve Kırşehir'de, Kurban Bayramı öncesi bıçak bileyicileri ve satıcıları yoğun mesai yapıyor.

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.05.2026 - 16:11 Güncelleme:
        Kayseri Kapalı Çarşı'da bayram için üretilen yeni bıçaklar tezgahlardaki yerini alırken, kurban kesimi için getirilen bıçak ve baltalar ustalar tarafından bileniyor.

        Bıçakçı Mehmet Uçak, AA muhabirine, yoğunluk olduğunu, bıçaklara 50 lira, satır ve nacaklara ise 100 liradan bileme işlemi gerçekleştirdiklerini söyledi.

        Vatandaşların bıçak bileme işlemlerini son güne bıraktığını belirten Uçak, "Onlar da mağduriyet yaşıyor. Bizler de işimizi tam anlamıyla yapamıyoruz. Vatandaşın bıçak bilemeye erken gelmesi iyi olurdu. Erken gelseler işleri rahatça yapılır. Bıçaklarımız 500 liradan başlıyor, 800 liraya kadar da bıçak satışlarımız var." dedi.

        Uçak, kurban kesiminde sıkıntı yaşanmaması adına bıçakların ustalarına biletilmesinin doğru olacağını ifade etti.

        - Kırşehir

        Kırşehir'de bayram öncesi bıçak bileyicileri ve satıcıların da yoğunluk yaşanıyor.

        Tarihi Uzun Çarşı'da faaliyet gösteren bıçak ustası Murat İşeri, 30 yılı aşkın süredir bu işle uğraştığını ve her bayram öncesi ciddi yoğunluk yaşandığını söyledi.

        Son 3-4 gündür işlerin arttığını vurgulayan İşeri, şunları kaydetti:

        "Müşterilerimizden daha erken getirmelerini istiyoruz, son güne bırakmasınlar. Bu bizim için de kendileri için de daha iyi ve rahat olur. Sabahları mesaimiz çok erken, saat 07.00'den itibaren başlıyoruz, gece ise 23.00'e kadar çalışıyoruz. Bıçakların yanı sıra satır, keser gibi ürünlerin tamirini de yaptırmaya getiriyorlar. Gece yarısına kadar bitirmek için elimizden gelen çabayı gösteriyoruz. Bıçak, satır, nacak hepsinin bileme işlemini yapıyoruz."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        "Siyasi zorbalığa izin vermeyiz"
        Liderlerin bayram programı belirlendi
        İstanbul'a Kurban Bayramı'nda yağış ne zaman geliyor?
        "İki santrfor alacağız, isimleri belli!"
        CHP'de 'mutlak butlan'ın ardından son gelişmeler
        Kılıçdaroğlu 28 Mayıs'ta CHP Genel Merkezi'ne gidecek
        Site aidatı düzenlemesi ne getirdi?
        Tarihi zarara karşı 60 milyarlık dev plan
        YÖK'ten "İstanbul Bilgi Üniversitesinin eğitim öğretim faaliyetlerine devam etmesine" ilişkin açıklama
        Bu salgının gizemi bir asırdır çözülemedi!
        O yavru keçiyi paylaştı
        Benfica'dan Yunus Akgün'e teklif!
        Jesus imzayı atıyor!
        Ucuz kasko için 'çıkma'düzünlemesi
        Oğlu ve sevgilisiyle tatilde
        Eğlence dolu Saint-Tropez tatili
        1920'lerde 'gençleştiriyor' diye uranyum satılıyordu
        Bir barajda daha kapaklar açıldı! Tam 18 yıl sonra!
        Anne ile oğlunun yürek yakan ölümü!
        Sibel Kekilli evlendi
