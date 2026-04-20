GRAFİKLİ - Erciyes'te sezon kapanmadan tüm zamanların ziyaretçi rekoruna ulaşıldı

        SERCAN KÜÇÜKŞAHİN - Türkiye'nin en önemli kış turizm merkezlerinden Erciyes'te, sezon kapanmadan tüm zamanların ziyaretçi rekoru kırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.04.2026 - 11:03 Güncelleme:
        Kayseri Büyükşehir Belediyesinin Erciyes Kış Sporları ve Turizm Merkezi Projesi ile kış turizminin vazgeçilmez adreslerinden biri haline gelen ve profesyonel anlamda ilk olarak 2011-2012 sezonunda hizmet vermeye başlayan Erciyes Kayak Merkezi'ne gelen ziyaretçi sayısı her yıl artıyor.

        Deprem ve Kovid-19 salgını gibi nedenlerden bazı sezonlar ziyaretçi sayısında düşüş gösteren merkezde, bu yılların dışında turist sayısı her sene artmaya devam etti.

        Bu sezonu da dolu dolu geçiren Erciyes, daha sezon kapanmadan 3 milyon 300 bin ziyaretçi sayısıyla tüm zamanların rekorunu kırdı.

        Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, AA muhabirine, Erciyes'te gerçekleştirilen projenin kente büyük değer kattığını söyledi.

        Erciyes'in bugünlere gelebilmesi için çok sayıda kişinin emek verdiğini vurgulayan Büyükkılıç, "Biz de göreve geldiğimiz günden beri üzerine koyarak ilerlemeye çalışıyoruz. Tanıtımına çok önem veriyoruz. Yeni destinasyonlar oluşturuyoruz." dedi.

        - "Brezilya'dan bile kayak yapmaya gelenler oldu"

        Büyükkılıç, Erciyes Kayak Merkezi'nin birçok ulusal ve uluslararası güvenlik sertifikasının bulunduğuna dikkati çekerek, tercih edilmesindeki en önemli etkenlerden birinin de bu olduğunu dile getirdi.

        Erciyes'in dört mevsim hizmet verebilmesi için ellerinden geleni yaptıklarını belirten Büyükkılıç, şunları kaydetti:

        "Kış sporları konusunda dünyada önde gelen bir derginin yaptığı sıralamanın ilk 25'inde Türkiye'den sadece Erciyes Kayak Merkezi bulunuyor. Havalimanından 20 dakikada kayak merkezine ulaşabiliyorsunuz. Şu anda dağda 20'nin üzerinde otel hizmet veriyor, yapımı devam edenler de var. 18 Aralık'ta başladığımız sezonda, bugüne kadar 3 milyon 300 bin civarında ziyaretçi Erciyes'e geldi. Hem yurt içi hem de yurt dışından milyonlarca insanı burada ağırladık. Brezilya'dan bile kayak yapmaya gelenler oldu. Savaş dolayısıyla Rusya'dan ve Ukrayna'dan direkt uçuşlar yok ancak İstanbul aktarmalı uçuşlarla yine bu bölgeden misafir ağırlıyoruz."

        Erciyes Kayak Merkezi'nde 2011-2012 kayak sezonundan itibaren yıllara göre ziyaretçi sayısı şöyle oluştu:

        SEZONZİYARETÇİ SAYISI
        2025-20263 milyon 300 bin (14 Nisan itibarıyla)
        2024-20252 milyon 750 bin
        2023-20242 milyon 500 bin
        2022-20231 milyon 300 bin
        2021-20222 milyon
        2020-2021700 bin
        2019-20202 milyon 200 bin
        2018-20192 milyon 250 bin
        2017-20182 milyon
        2016-20171 milyon 900 bin
        2015-20161 milyon 750 bin
        2014-20151 milyon 500 bin
        2013-20141 milyon
        2012-2013800 bin
        2011-2012600 bin

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        ABD-İran ateşkesinin bitmesine son iki gün!
        Lübnan'da Cumhurbaşkanlığı–Hizbullah hattında sessiz kriz büyüyor
        İran basını: ABD'ye ait savaş gemilerine saldırı düzenlendi
        Deniz ablukaları geçmişte ne kadar etkili oldu?
        Arkadaşlarına saldırı yapacağını söylemiş
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Türkiye 'En İyi Turizm Köyleri' listesinde 4 adaylık aldı
        Zirvede fark 4! İşte kalan maçlar
        Bir garip emekli maaşı hikayesi!
        Fenerbahçe kupada sahne alıyor!
        Gülistan'ın yakın arkadaşıydı... Rojvelat'ın ölümü şüpheli iddiası!
        Koruma polisinin ifadesi çıktı!
        Sahnede 'estetik' itirafı
        FC Basel'den Kanye West'e engel
        Togg'da otonom 3 sinyali!
        20-26 Nisan haftalık burç yorumları
        Yapay zeka bankacılığı çok hızlı değiştirecek
        Düğün fotoğraflarını sildi
        İstanbul'un gizli hazinesi!
        İkinci elde 'ekonomi' devri
        Talas'ta tarihin izinde, geleceğe yön veren eğitim hamlesi
        Kayseri U13 Ligi fikstürü çekildi 4 grupta 43 takım mücadele edecek
        Kayseri 2.Amatör Küme'de 6.hafta tamamlandı
        Kayseri Süper Amatör Küme gol kralı belli oldu Yusuf Kenan Karabulut 20 gol...
        Erciyes 38 FK kaptanı Artun yedinci golünü attı
        Hüseyin Ekici son 2 maçta 3 gol attı
