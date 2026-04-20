GRAFİKLİ - Erciyes'te sezon kapanmadan tüm zamanların ziyaretçi rekoruna ulaşıldı

SERCAN KÜÇÜKŞAHİN - Türkiye'nin en önemli kış turizm merkezlerinden Erciyes'te, sezon kapanmadan tüm zamanların ziyaretçi rekoru kırıldı.



Kayseri Büyükşehir Belediyesinin Erciyes Kış Sporları ve Turizm Merkezi Projesi ile kış turizminin vazgeçilmez adreslerinden biri haline gelen ve profesyonel anlamda ilk olarak 2011-2012 sezonunda hizmet vermeye başlayan Erciyes Kayak Merkezi'ne gelen ziyaretçi sayısı her yıl artıyor.



Deprem ve Kovid-19 salgını gibi nedenlerden bazı sezonlar ziyaretçi sayısında düşüş gösteren merkezde, bu yılların dışında turist sayısı her sene artmaya devam etti.



Bu sezonu da dolu dolu geçiren Erciyes, daha sezon kapanmadan 3 milyon 300 bin ziyaretçi sayısıyla tüm zamanların rekorunu kırdı.



Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, AA muhabirine, Erciyes'te gerçekleştirilen projenin kente büyük değer kattığını söyledi.



Erciyes'in bugünlere gelebilmesi için çok sayıda kişinin emek verdiğini vurgulayan Büyükkılıç, "Biz de göreve geldiğimiz günden beri üzerine koyarak ilerlemeye çalışıyoruz. Tanıtımına çok önem veriyoruz. Yeni destinasyonlar oluşturuyoruz." dedi.



- "Brezilya'dan bile kayak yapmaya gelenler oldu"



Büyükkılıç, Erciyes Kayak Merkezi'nin birçok ulusal ve uluslararası güvenlik sertifikasının bulunduğuna dikkati çekerek, tercih edilmesindeki en önemli etkenlerden birinin de bu olduğunu dile getirdi.



Erciyes'in dört mevsim hizmet verebilmesi için ellerinden geleni yaptıklarını belirten Büyükkılıç, şunları kaydetti:



"Kış sporları konusunda dünyada önde gelen bir derginin yaptığı sıralamanın ilk 25'inde Türkiye'den sadece Erciyes Kayak Merkezi bulunuyor. Havalimanından 20 dakikada kayak merkezine ulaşabiliyorsunuz. Şu anda dağda 20'nin üzerinde otel hizmet veriyor, yapımı devam edenler de var. 18 Aralık'ta başladığımız sezonda, bugüne kadar 3 milyon 300 bin civarında ziyaretçi Erciyes'e geldi. Hem yurt içi hem de yurt dışından milyonlarca insanı burada ağırladık. Brezilya'dan bile kayak yapmaya gelenler oldu. Savaş dolayısıyla Rusya'dan ve Ukrayna'dan direkt uçuşlar yok ancak İstanbul aktarmalı uçuşlarla yine bu bölgeden misafir ağırlıyoruz."



Erciyes Kayak Merkezi'nde 2011-2012 kayak sezonundan itibaren yıllara göre ziyaretçi sayısı şöyle oluştu:



SEZON ZİYARETÇİ SAYISI 2025-2026 3 milyon 300 bin (14 Nisan itibarıyla) 2024-2025 2 milyon 750 bin 2023-2024 2 milyon 500 bin 2022-2023 1 milyon 300 bin 2021-2022 2 milyon 2020-2021 700 bin 2019-2020 2 milyon 200 bin 2018-2019 2 milyon 250 bin 2017-2018 2 milyon 2016-2017 1 milyon 900 bin 2015-2016 1 milyon 750 bin 2014-2015 1 milyon 500 bin 2013-2014 1 milyon 2012-2013 800 bin 2011-2012 600 bin