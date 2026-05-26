        Kayseri ve çevre illerde Kurban Bayramı arifesinde şehitlikler ziyaret edildi

        Kayseri, Niğde, Kırşehir, Yozgat ve Kırıkkale'de, Kurban Bayramı arifesinde şehitlik ziyaretleri yapıldı.

        Kayseri, Niğde, Kırşehir, Yozgat ve Kırıkkale'de, Kurban Bayramı arifesinde şehitlik ziyaretleri yapıldı.

        Giriş: 26.05.2026 - 14:58 Güncelleme:
        Kayseri ve çevre illerde Kurban Bayramı arifesinde şehitlikler ziyaret edildi

        Kayseri, Niğde, Kırşehir, Yozgat ve Kırıkkale'de, Kurban Bayramı arifesinde şehitlik ziyaretleri yapıldı.

        Kayseri'de Kartal Şehitliği'ni ziyaret eden şehit yakınları, mezarların çevresini temizledi, Kur'an-ı Kerim okudu, dua etti.

        İl protokolüyle şehit mezarlarına karanfil bırakan ve ailelerle sohbet eden Vali Gökmen Çiçek, Kurban Bayramı'na şehitlerin kabirlerini ziyaret ederek girmek istediklerini söyledi.

        Şehitlerin aileleriyle bir araya gelip dua ettiklerini belirten Çiçek, "Bayrama onların dualarıyla girmek istedik. Çünkü biz şehitleriyle yaşayan bir milletiz. Bizler için ilk gelmemiz gereken şehitlerimizin mezarlarıydı." dedi.

        Şehit yakını Kenan Gürbüz de 2019 yılında Hatay'da sınırda nöbet tutarken şehit olan kardeşi Erhan Gürbüz'ün kabrini ziyaret için geldiklerini söyledi.

        Bayramların kendileri için buruk geçtiğini dile getiren Gürbüz, "Vatanımız sağ olsun. Kardeşim şehit olmayı gerçekten isteyen birisiydi ve buna arkadaşlarına, ailesine söylüyordu. Kardeşim adına ben gurur duyuyorum. Allah bütün şehitlerimizin mekanını cennet etsin." ifadelerini kullandı.

        - Niğde

        Niğde Şehitliği'ndeki programda, Kur'an-ı Kerim okundu ve dua edildi.

        Protokol üyeleri, şehit kabirlerine karanfil bıraktı, şehit ailelerinin bayramını kutladı.

        Ardından Öğretmenevi bahçesinde düzenlenen bayramlaşma programına, Vali Nedim Akmeşe, MHP Niğde Milletvekili Cumali İnce, Belediye Başkanı Emrah Özdemir, İl Emniyet Müdürü Erdinç Yüceer, İl Jandarma Komutanı Albay Gürol Okyar, kurum müdürleri, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.  

        - Kırşehir

        Kırşehir'de Kurban Bayramı arifesinde şehitlik ziyaretleri gerçekleştirildi.

        Kırşehir Şehit Hava Pilot Astsubay Çavuş Ahmet Tozluklu Şehitliği'nde düzenlenen törende, Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.

        Törene katılan Vali Murat Sefa Demiryürek, CHP Kırşehir Milletvekili Metin İlhan, Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, İl Emniyet Müdürü Mesut Görücü, İl Jandarma Komutanı Albay Ahmet Yıldırım, protokol üyeleri ve siyasi partilerin temsilcileri, şehit mezarlarına karanfil bıraktı.

        Demiryürek ve beraberindekiler, şehit aileleriyle bir süre görüştü ve bayramlarını kutladı.

        - Yozgat

        Yozgat Şehitliği'ndeki programda, Kur'an-ı Kerim okundu ve dua edildi.

        Vali Mehmet Ali Özkan ve protokol üyeleri, şehit kabirlerine karanfil bırakarak, şehit ailelerinin bayramını kutladı.

        Vali Özkan, programın ardından yaptığı açıklamada, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehit ve gazileri minnetle andığını belirterek, vatandaşların Kurban Bayramı'nı tebrik etti.

        - Kırıkkale

        Kırıkkale Şehitliği'ndeki programda, Kur'an-ı Kerim okundu ve dua edildi.

        Protokol üyeleri, şehit mezarlarına karanfil bırakarak, şehit ailelerinin Kurban Bayramı'nı kutladı.

        Törene, Vali Hüseyin Engin Sarıibrahim, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mehmet Ali Durmuş, Belediye Başkanı Ahmet Önal, kurum müdürleri ve siyasi parti temsilcileri katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

