Kayseri Hayvanat Bahçesi bayramın 3 günü ücretsiz ziyaret edilebilecek

Kayseri Büyükşehir Belediyesine ait hayvanat bahçesi, Kurban Bayramı'nın 2, 3 ve 4'ncü günleri ücretsiz ziyaret edilebilecek.



Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, yazılı açıklamasında, Kayserililerin bayram sevincini aileleriyle birlikte dolu dolu yaşamalarını arzu ettiklerini, sosyal ve kültürel belediyecilik anlayışı doğrultusunda vatandaş odaklı hizmetleri sürdürdüklerini belirtti.



Kayseri Hayvanat Bahçesi’nin 153 farklı türde yaklaşık 1600 hayvana ev sahipliği yaptığını anlatan Büyükkılıç, "Bayramlar, birlik, beraberlik ve paylaşmanın en güzel yaşandığı özel günlerdir. Özellikle çocuklarımızın doğayla ve hayvanlarla iç içe keyifli vakit geçirebilmesi adına hayvanat bahçemizi bayramın 2, 3 ve 4’üncü günlerinde ücretsiz hale getirdik. Tüm hemşerilerimizi aileleriyle birlikte Anadolu Harikalar Diyarı'na bekliyoruz." ifadelerini kullandı.















