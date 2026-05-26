        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri Kayseri Hayvanat Bahçesi bayramın 3 günü ücretsiz ziyaret edilebilecek

        Kayseri Büyükşehir Belediyesine ait hayvanat bahçesi, Kurban Bayramı'nın 2, 3 ve 4'ncü günleri ücretsiz ziyaret edilebilecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.05.2026 - 12:54 Güncelleme:
        Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, yazılı açıklamasında, Kayserililerin bayram sevincini aileleriyle birlikte dolu dolu yaşamalarını arzu ettiklerini, sosyal ve kültürel belediyecilik anlayışı doğrultusunda vatandaş odaklı hizmetleri sürdürdüklerini belirtti.

        Kayseri Hayvanat Bahçesi’nin 153 farklı türde yaklaşık 1600 hayvana ev sahipliği yaptığını anlatan Büyükkılıç, "Bayramlar, birlik, beraberlik ve paylaşmanın en güzel yaşandığı özel günlerdir. Özellikle çocuklarımızın doğayla ve hayvanlarla iç içe keyifli vakit geçirebilmesi adına hayvanat bahçemizi bayramın 2, 3 ve 4’üncü günlerinde ücretsiz hale getirdik. Tüm hemşerilerimizi aileleriyle birlikte Anadolu Harikalar Diyarı'na bekliyoruz." ifadelerini kullandı.







        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

