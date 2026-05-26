Melikgazi Belediyesi erişilebilirlik projesi ile engelleri kaldırıyor

Melikgazi Belediyesi, kurumsal web sitesini uluslararası Web İçeriği Erişilebilirlik Yönergeleri (WCAG) ile uyumlu hale getirdi.



Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, yazılı açıklamasında, hayata geçirilen yeni proje ile dijital dünyadaki engellerin ortadan kalktığını belirtti.



Belediye olarak gönül belediyeciliği vizyonlarını dijital platformlara taşıyarak büyük bir dönüşüme imza attıklarını aktaran Palancıoğlu, engelli bireylerin internet sitesindeki içeriklere erişimlerinin daha da kolaylaştığını ifade etti.



Projenin hayata geçirilmesinde emeği geçenlere teşekkür eden Palancıoğlu, şunları kaydetti:



"Yeni güncellemeyle birlikte görme, işitme, motor ve bilişsel engeli bulunan tüm vatandaşlarımızın belediye hizmetlerine kimsenin yardımına ihtiyaç duymadan dijital ortama ulaşmasını hedefliyoruz. Yapılan teknik geliştirmelerle web sitesi, ekran okuyucu sistemlerden sesli komutlara, yüksek kontrast seçeneklerinden kolay navigasyon özelliklerine kadar pek çok yeni fonksiyonla donatıldı. Dijitalleşen dünyada kimsenin geride kalmaması gerekiyor. Çözümlerimizle dijital dünyaya herkesi dahil ediyoruz. Çünkü biz biliyoruz ki erişilebilirlik bir ayrıcalık değil, en temel insan hakkıdır. Melikgazi'mizin dijital kapıları tüm vatandaşlarımıza sonuna kadar ve engelsiz bir şekilde açık."

