Kayseri'de 10 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari yakalandı

Kayseri'de, "kasten öldürme" ve "tehdit" suçlarından hakkında 10 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, arananların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü. Ekipler, hakkında "kasten öldürme" ve "tehdit" suçlarından 10 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan N.Ü'yü (42), düzenlediği operasyonla yakaladı. Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.