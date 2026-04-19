Kırıkkale'de trafik kazasında ağır yaralanan sürücü tedavi gördüğü hastanede öldü

Kırıkkale'nin Bahşılı ilçesinde otomobilin şarampole düşmesi sonucu ağır yaralanan sürücü tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Konya-Kulu kara yolunda 16 Nisan'da meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan ve Bahşılı Belediyesinde itfaiye personeli olduğu öğrenilen Murat Aşçı, tedavi gördüğü Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde yaşamını yitirdi. Aşçı'nın kullandığı 06 HE 185 plakalı otomobil, 16 Nisan'da Doğanay Mahallesi Konya-Kulu kara yolunda virajı alamayarak şarampole düşmüştü. Kazada ağır yaralanan sürücü, ambulansla hastaneye kaldırılmıştı.

