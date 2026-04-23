Gürcistan İstanbul Başkonsolosu Jishkariani'den Kırklareli Valisi Turan'a ziyaret

Kırklareli Valisi Uğur Turan, Gürcistan İstanbul Başkonsolosu Aleksandre Jishkariani'yi makamında kabul etti.



Turan, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, kent hakkında bilgi verdi.



İki ülke arasındaki köklü bağların ticari, kültürel ve sosyal alanlarda daha da güçlenmesi için iş birliğine hazır olduklarını belirten Turan, Türkiye ile Gürcistan arasındaki dostluğun önemli olduğunu vurguladı.



Başkonsolos Jishkariani ise ortak projelerde yer almaktan mutluluk duyacaklarını ifade etti.
































