Gürcistan İstanbul Başkonsolosu Jishkariani'den Kırklareli Valisi Turan'a ziyaret
Kırklareli Valisi Uğur Turan, Gürcistan İstanbul Başkonsolosu Aleksandre Jishkariani'yi makamında kabul etti.
Turan, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, kent hakkında bilgi verdi.
İki ülke arasındaki köklü bağların ticari, kültürel ve sosyal alanlarda daha da güçlenmesi için iş birliğine hazır olduklarını belirten Turan, Türkiye ile Gürcistan arasındaki dostluğun önemli olduğunu vurguladı.
Başkonsolos Jishkariani ise ortak projelerde yer almaktan mutluluk duyacaklarını ifade etti.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.