Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Kocaeli Haberleri Bir dergiyle başlayan okuma sevgisiyle evinde 15 bin eserlik kütüphane oluşturdu

        Bir dergiyle başlayan okuma sevgisiyle evinde 15 bin eserlik kütüphane oluşturdu

        KADİR YILDIZ - Kocaeli'de yaşayan Maksut Bayazıt, 59 yıl önce aldığı dergiyle başlayan okuma alışkanlığını yıllar içinde geliştirerek evinin bir bölümünü yaklaşık 15 bin eserden oluşan kütüphaneye çevirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.04.2026 - 11:04 Güncelleme:
        Bir dergiyle başlayan okuma sevgisiyle evinde 15 bin eserlik kütüphane oluşturdu

        KADİR YILDIZ - Kocaeli'de yaşayan Maksut Bayazıt, 59 yıl önce aldığı dergiyle başlayan okuma alışkanlığını yıllar içinde geliştirerek evinin bir bölümünü yaklaşık 15 bin eserden oluşan kütüphaneye çevirdi.

        Öğretici yayınlara duyduğu ilgiyle başlayan okuma yolculuğunu sürdüren 4 çocuk, 9 torun sahibi 74 yaşındaki Bayazıt, zamanla farklı türlerde eserler edindi.

        Başiskele ilçesindeki evinin bir bölümünü 2004 yılında kütüphaneye dönüştüren Bayazıt, zamanla yaklaşık 15 bin eserlik geniş koleksiyona ulaştı.

        Güne kahvaltıdan önce kitap okuyarak başlayan Bayazıt, gün içerisinde ortalama 3-4 saatini okumaya ayırıyor.

        Bayazıt, içine dinlenmek için yatak da yerleştirdiği kütüphanesinde kitaplarla iç içe hayat yaşıyor.

        Okumayı hayatının vazgeçilmez parçası haline getiren Bayazıt, bu alışkanlığını çevresine de aşılamaya çalışıyor, evine gelen çocuklara kitap vererek onları okumaya teşvik ediyor.

        - "2013'ten bu yana kitap fuarlarının müdavimiyim"

        Maksut Bayazıt, AA muhabirine, kitaplara olan merakının küçük yaşlarda başladığını belirterek, 1967 yılında Bilim ve Teknik Dergisi'nin ilk sayısını aldığını söyledi.

        Dergiyi almaya devam ettiğini belirten Bayazıt, bir dönem aylık 17 dergi abonesi olduğunu kaydetti.

        Bayazıt, okuma sevgisiyle evinin bir bölümünde kütüphane oluşturduğunu dile getirerek, "Kütüphanede yer kalmadığı için bazı kitap ve dergileri kolilerde saklıyorum. Burada 1967'den beri okuduğum kitapların hepsi mevcut. Daha önce Derince'deydim. Buraya geleli 22 sene oldu. 17 Ağustos depreminde kitaplığım yıkıldı. Hiçbir şey düşünmedim, kitaplığımı düşündüm. İlk önce kitaplığımı ayağa kaldırdım. Buraya gelince kitap aşkım çoğaldı. 2013'ten bu yana kitap fuarlarının müdavimiyim. Her gün fuarda olurum. Sabah kalktığımda elime bir kitap alırım. Kahvaltıdan önce birkaç sayfa okurum." diye konuştu.

        Emekli aylığının büyük kısmını kitaplara harcadığından bahseden Bayazıt, kütüphanesini büyütmek istediğini ifade etti.

        - "Geleni boş çevirmem"

        Bayazıt, kütüphanede yer alan yatağına değinerek, şöyle devam etti:

        "Kitap okurken beyin yoruluyor, ağırlık geliyor. O anda 10-15 dakika gözleri dinlendirmek insanı dinçleştiriyor. Onun için de burada yatarım. Yatağı kaldırmak da istemiyorum çünkü rahat ediyorum. Aslında yer darlığından kaldırmayı da düşünüyorum ama bakalım. Torunlar kütüphaneden çıkmak istemiyorlar. Biraz fazla karıştırıyorlar, onlara düzeni bozmamalarını tembih ediyorum. Çocukların arkadaşları da geliyor. 'Maksut dede, bize kitap verecek misin?" derler. Çocuklara hediye etmek için aldığım dergiler, kitaplar var. Geleni boş çevirmem. Her çocuğa illa bir kitap veririm. Torunlarımın hepsinin evinde kitaplığı var. Onlara buradan kitap veririm veya yayınevlerinden alırım. O aşkı hemen hemen aldılar."

        - "Kitap okumayı herkese tavsiye ediyorum"

        Kitap okuma alışkanlığı sayesinde edindiği bilgi birikimi dolayısıyla çevresindekilerin farklı konularda kendisine danıştığını anlatan Bayazıt, "5-6 sene evvel kitaplarımın yüzde 100'ünü okudum diyebiliyordum ancak son 5 seneden beri aldığım kitaplarla kütüphanedeki sayı artınca okuduğum kitapların oranı yüzde 80'e indi. Çoğu kitabım kaynak kitaplardır. Öylesi var ki belki 10 kez okumuşumdur. Kitap okumayı herkese tavsiye ediyorum. Bir kitap okumak var, bir de kitabı okumak var. Ben kitabı okumalarını tavsiye ediyorum. Kitap okursun geçer ama kitabı okursan o kalıcı olur." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Tuncay Sonel hakkında soruşturma başlatıldı
        "Kendi boğazını kesen, agresif biriydi" Çantası aranmadan okula alınmıyormuş!
        Ölüm oyunları parmak ucunda!
        Çocuklarda artan şiddet alarmı!
        Kendisine böyle diyormuş: Okul avcısı!
        "Suç örgütleri, çocuklara ulaşmak için yapay zekayı kullanıyor"
        Rıza Tamer hayatını kaybetti
        Konut satışlarında hafif gerileme
        Fenerbahçede hedef liderlik!
        Doku soruşturması: 7 şüpheli daha adliyede!
        Yemek yerken akademisyen vurulup ölmüştü! Flaş gelişme!
        İngiltere Başbakanı Starmer'a istifa çağrısı
        Sessizliğini bozdu
        Trump'tan Papa'ya: Gerçek dünyayı anlamalı
        Lübnan'da 10 günlük ateşkes!
        "Ortadoğu'da büyüme savaş nedeniyle gerileyecek"
        Zengin cesareti
        Çatışmaları ortak
        Gözyaşlarını tutamadı
        Yargıtay’dan flaş ücret zammı kararı
        Sanayi bölgesinde hekimlerin ortak hedefi daha güvenli iş ortamı İş kazalar...
        Darıca trafiğini rahatlatacak adım: Tuzla-Battalgazi kesişiminde kavşak çal...
        Kocaelispor'un 60 yılı sahneye taşınıyor
        Yaşamın yeni adresi sahiplerini bekliyor
        Kocaelispor, Süper Lig'de yarın Göztepe'yi konuk edecek
        Seyir halindeki araçtan ateş açıldı: Okula mermiler isabet etti, 1 tutuklam...
